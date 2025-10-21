明天打3炮！潮吹人妻約炮同事 被休且判賠

明天打3炮！潮吹人妻約炮同事小王被休且判賠。（情境照）

新竹許男發現妻子楊女手機有與同事歐男的激情對話，離婚後怒告求償40萬，妻子聲稱對話不是她的，但新竹地院發現楊女不僅主動約炮，而且還約3炮，甚至誇讚歐男持久，歐男則自豪不含前戲至少1小時以上，還稱讚她會潮吹讓男生「性」奮，法官判楊女需賠償30萬。

結婚8年育有2名子女的許男說，去年6月查看妻子楊女手機，發現她與歐男發生婚外情，二人為同事關係，並互相傳送曖昧並帶有性暗示訊息，妻子才坦承去年4到6月間有發生多次性行為及在歐男租屋處留宿過夜。許男憤而對妻子求償40萬元。

楊女否認許男翻拍對話紀錄，聲稱語氣與她平時言談風格明顯不同，她與歐男實為同事關係，雙方互動均基於工作需求，並無超越一般同事關係，而夫妻離婚原因乃許男多次家暴，讓她身心受創，而無法共同生活，非因外遇所致。

法官發現楊女與歐男對話有「他fb找到你啦，反正一整天就在要找你出來，跟他道歉。」歐男：都要離婚道什麼歉。楊女：他說你幹我老婆耶，就說等律師找你…煩耶，要離婚就離婚，搞事幹嘛。」

「楊女：明天打3炮。歐男：平常一炮妳就投降了。楊女：看誰先壞掉啊。歐男：男生遇到像妳這樣會潮吹生理反應的，是興奮的，不是成就感。楊女：木頭椅上做喔，那不行喔。那坐你身上。歐男：妳坐桌上，男生站著從妳前面來，妳覺得差不多了就叫我出來。楊女：我每次都有說啊，你一直以來都做那麼久喔。歐男：不含前戲至少都1小時以上…」。

法官認為2人間互動充滿親密挑逗，已非同事間正常往來對話，且許男曾對歐男提起履行契約事件，歐男經另案判決認定因與楊女發生婚外情而簽立和解協議，內容載明二人發生性關係3次。最後法官判楊女需賠償許男30萬元。

