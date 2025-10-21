假權狀奪財60萬！靈骨塔變詐骨塔 車手貪婪翻袋數鈔瞬間遭逮

紙袋內裝著60萬元現鈔。（警方提供）

紙袋一開，60萬元現鈔閃著紅光，林姓車手貪婪地伸手翻點、嘴角微微上揚，沒想到這一幕正被埋伏多時的警方盯得一清二楚。就在他準備起身離開時，只聽一聲令下「警察！不許動！」員警一擁而上，將涉及靈骨塔詐騙案的林男壓制，當場人贓俱獲。

第六分局指出，這起靈骨塔詐騙案發生在台中西屯區，58歲張姓男子原持有靈骨塔使用憑證，日前接獲一通自稱「林先生」的電話，對方謊稱能「協助辦理權狀轉換」，並要求先交付現金，張男信以為真兩度交付現金，甚至還拿到收據，直到事後向靈骨塔公司查證，才驚覺權狀根本不是自己的，連忙向何安派出所報案。

警方立即成立專案小組，與張男合作設局，雙方約定上週五在重慶路面交，林姓車手（29歲）當天現身取款時，警方早已佈下天羅地網，當他低頭翻看紙袋內的現鈔時立刻衝上壓制，查扣假權狀、手機與證物，林嫌辯稱「一時糊塗」，才會被詐騙吸收當車手，仍被依《詐欺罪》及《洗錢防制法》移送台中地檢署偵辦。

第六分局提醒民眾，買賣應透過合法管道查證，切勿輕信陌生人話術，更不要被「轉權狀」、「高價回收」等話術迷惑，避免辛苦積蓄落入詐團之手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

林姓車手貪心的翻袋數鈔。（警方提供）

警方一擁而上逮人。（警方提供）

