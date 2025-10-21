一小時19次違規！女車主「未歸責」得幫偷車賊付6萬1100罰款

鍾姓女子名下汽車於1個小時在台北、新北、基隆19次交通違規，共罰6萬1100元；圖為罰單示意照。（記者彭健禮攝）

苗栗縣鍾姓女子名下汽車於1個小時在台北、新北、基隆19次交通違規，被3地警方開單告發，共罰6萬1100元。鍾女喊冤汽車遭竊，是竊嫌違規，她不是違規行為的實際駕駛人；法官調查，鍾女雖有報案機車失竊，但沒有舉證向監理單位辦理歸責，認裁罰無誤，駁回鍾女之訴。

鍾女名下汽車於2023年11月19日凌晨2點至3點間，於台北市內湖區、基隆市、新北市汐止區連續出現闖紅燈、逆向行駛、超速等19次交通違規，其中在汐止還拒絕警方攔查逃逸，被3地警分局開單告發，共裁罰6萬1100元，並吊扣車牌6個月。

鍾女向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張她雖然是該違規車輛車主，但該車輛是遭李姓男子竊取，交通違規也是李男所為，且她發現車輛遭竊後，立即請人至派出所報案，因此應對李男裁罰，聲明裁罰撤銷。

苗栗監理站則答辯，鍾女雖主張車輛是遭李男竊取，惟車輛違規時間集中於當天凌晨3點左右，而鍾女報案時間為同日上午10點許，車輛違規時仍處於鍾女之支配下，又鍾女無法佐證已善盡管理車輛責任而無過失。再者，監理站也有函文請鍾女辦理歸責於實際駕駛人，但屆期均未辦理。

法官認為，車輛交通違規不一定是汽車所有人，但交通違規案件量大，為使實際違規駕駛負責，也慮及監理、警方行政作業，而有道路交通管理處罰條例第85條之特殊立法設計，要求受舉發人如果認為受舉發之違規行為應歸責他人，應在規定時間內，檢證告知應歸責人以辦理歸責，逾期未依規定辦理，仍依各該違反條款規定處罰。

法官調查，鍾女名下汽車各交通違規事實明確，沒有依規定辦理歸責，另也未能舉證證明其已善盡汽車所有人之監督管理義務，認鍾女訴請撤罰均無理由，應予駁回。

苗栗監理站表示，罰單注意事項第3點明文告知歸責相關事宜。（記者彭健禮攝）

