男大生「註冊虛擬貨幣帳戶領5千元」 賠41萬還被判刑

男大生註冊虛擬貨幣，賺5000元，卻賠41萬跟人和解，還被判4月徒刑。（示意圖）

賺5000元，賠41萬！

彰化縣一名19歲的邱姓男大生，看到網路廣告「註冊虛擬貨幣帳戶，立馬領5000」廣告，原本就有意投資虛擬貨幣的他，遇到有此「好康」，立即註冊，但對方回稱只要提供「虛幣密碼」和帳戶，5000元就匯入。他註冊後回報密碼，也領到5000元，但詐騙集團把他提供的帳戶當作洗錢帳戶，3名詐騙被害人匯入總共113萬5000元的現金，邱男被依洗錢罪起訴。該案進入彰化地院審理，邱生以41萬元跟受害3人和解，被判有期徒刑4月，罰金3萬元。

邱生說，他因看好虛擬貨幣的投資價值，早有投資之意，去年10月在網路上看到「註冊泰達幣帳戶，立馬領5000元」廣告，他跟對方一名「筱慧」的人聯繫，用LINE跟對方結為好友，「筱慧」手把手教他如何在網路註冊虛擬貨幣，最後他把密碼傳和銀行帳戶傳給對方，對方也十分「阿沙力」地匯5000元至帳戶裡。

豈料2個月後他被通知因涉犯詐欺罪，前往警局說明，這才知道2個月帳戶裡平白多了113萬5000元的現金，隨即被領走，他說，自己註冊虛擬幣帳戶，是想投資，跟詐欺罪無關，但警方表示，他提供帳戶給詐團使用，讓3人受害，邱生才知事情大條。後來他被檢方起訴。案件審理期間，邱生分以41萬元跟3名被害人取得和解。

被告提供帳戶，詐欺人員用來隱匿該特定犯罪所得及掩飾其來源，自屬洗錢之財物，考量被告已與被害人和解，且年僅19歲，為大學在學學生，尚有學貸須償還等情況，且每月需給付各告訴人分期金額，因此判處4月徒刑，罰金3萬。

