夜色太黑認不得路...警察化身導護、開警車燈 助夜盲婦平安返家

斗南警分局2警員，貼心開警車車燈，並當起導護，陪同夜盲症婦人回家。（圖由斗南警分局提供）

雲林縣斗南鎮一名患有夜盲症婦人，日前傍晚1人獨自上街購物，豈料日落後光線昏暗，導致她頓失方向，摸不著頭緒，又不好意思向他人求助，只能一路摸黑返家。民眾發現女子有異通報警方，警員到場後開警車燈並陪走導護才讓她安全到家，讓這名婦人感動直喊「揪感心」。

據了解，這名婦人日前因急著要買生活必需品，不過當時已經黃昏，心想離家不遠便自行前往購物，想不到走出商店後，抬頭發現已經夜幕低垂，令她看不清路況，頓失方向感。無奈她當時出門忘了帶手機，又不好意思向他人求援，只能咬牙自己慢慢摸黑走回家。

請繼續往下閱讀...

由於視線已經無法分辨，以至於更怕撞到人或被東西或路邊停車絆倒，只能在當地信仰中心順安宮前的路口徘徊，鄰近民眾發現情況後，深怕發生危險因此向警方報警求助。

斗南警分局斗南派出所警員林宗憲、吳紫宇獲報到場見婦人神情徬徨，立即上前詢問狀況，了解一切事由後，一人駕駛著巡邏車，並貼心地開車燈照明，另一名則陪同婦人走回家，最後平安抵達住家。家屬見狀感動不已，頻頻向員警致謝，婦人更感動地直說「幸好有警方幫忙，揪甘心！」

斗南警分局呼籲，民眾若家中有視力不佳或行動不便的長者，應避免夜間單獨外出，並可攜帶照明設備或手機，以防意外發生，警方會持續加強巡邏，確保民眾夜間出入安全。

斗南警分局2警員，貼心開警車車燈，並當起導護，陪同夜盲症婦人回家。（圖由斗南警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法