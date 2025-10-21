為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    騎士閃避流浪貓失控墜谷 豐原警消合力搶救脫困

    2025/10/21 09:00 記者歐素美／台中報導
    謝姓男子為閃避流浪貓失控墜谷，豐原警消合力搶救脫困。（圖由民眾提供）

    謝姓男子為閃避流浪貓失控墜谷，豐原警消合力搶救脫困。（圖由民眾提供）

    28歲謝姓男子騎機車行經台中市豐原區南陽路綠山巷時，疑因閃避突然竄出的流浪貓，失控跌落約6公尺深的山谷，幸附近住戶及時發現並通報，警方與消防人員趕抵後合力救援約30分鐘，終於順利將謝男救起，男子意識清醒，僅腿部輕微扭傷，送醫治療後無生命危險。

    這起事件發生在本月17日晚間10時5分左右，豐原警分局豐東派出所接獲民眾報案指稱，南陽路綠山巷路旁有機車倒地，疑似騎士不慎墜落山谷，急需協助。

    警方抵達後，循著微弱求救聲判定大概位置，員警率先下切到谷底確認傷者狀況，發現謝姓男子（28歲）意識清楚，僅手腳有輕微擦挫傷，無立即生命危險，員警一邊安撫謝男情緒，一邊在樹叢中協助尋找遺落的財物。

    由於現場地勢陡峭、救援困難，消防人員到場後立即架設長梯下谷支援，歷經約30分鐘，終於將謝男安全救起；謝男向警方表示，當時騎車路過當地，為了閃避突然竄出的流浪貓，導致車輛失控，對警消即時到場、協助脫困深表感謝。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播