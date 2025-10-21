騎士閃避流浪貓失控墜谷 豐原警消合力搶救脫困

謝姓男子為閃避流浪貓失控墜谷，豐原警消合力搶救脫困。（圖由民眾提供）

28歲謝姓男子騎機車行經台中市豐原區南陽路綠山巷時，疑因閃避突然竄出的流浪貓，失控跌落約6公尺深的山谷，幸附近住戶及時發現並通報，警方與消防人員趕抵後合力救援約30分鐘，終於順利將謝男救起，男子意識清醒，僅腿部輕微扭傷，送醫治療後無生命危險。

這起事件發生在本月17日晚間10時5分左右，豐原警分局豐東派出所接獲民眾報案指稱，南陽路綠山巷路旁有機車倒地，疑似騎士不慎墜落山谷，急需協助。

警方抵達後，循著微弱求救聲判定大概位置，員警率先下切到谷底確認傷者狀況，發現謝姓男子（28歲）意識清楚，僅手腳有輕微擦挫傷，無立即生命危險，員警一邊安撫謝男情緒，一邊在樹叢中協助尋找遺落的財物。

由於現場地勢陡峭、救援困難，消防人員到場後立即架設長梯下谷支援，歷經約30分鐘，終於將謝男安全救起；謝男向警方表示，當時騎車路過當地，為了閃避突然竄出的流浪貓，導致車輛失控，對警消即時到場、協助脫困深表感謝。

