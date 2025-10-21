為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南南區透天厝清晨失火 3樓神明廳燒黑屋主2人急逃生

    2025/10/21 08:41 記者王俊忠／台南報導
    二十一日清晨近六點許，台南市南區灣裡地區一棟透天民宅三樓失火，神明廳被燒得一片焦黑。（民眾提供）

    二十一日清晨近六點許，台南市南區灣裡地區一棟透天民宅三樓失火，神明廳被燒得一片焦黑。（民眾提供）

    台南市南區灣裡路1棟3樓透天民宅今天清晨近6點許驚傳3樓神明廳失火、冒濃煙，屋內兩名屋主起初想滅火、但未成功，躲到3樓相對安全的露台避難。台南市消防局獲報後急派救災人車到場射水，火勢在10多分鐘就被撲滅，但神明廳幾乎付之一炬，疑似電線走火釀災。

    台南市消防局119是在今天清晨5點48分接獲屋主報案指，位於南區灣裡路263巷內的自家住宅3樓神明廳突然失火，有設法做初期滅火，請消防人車儘快到場協助滅火。

    消防局派出當地灣裡與附近德興等多個分隊10多輛各式消防車與近30名警、義消人員前往，先抵達的灣裡分隊人員見該宅3樓已冒出濃煙，即延伸水帶進入屋內、登上3樓射水，火勢約在6點4分就被撲滅，但神明廳已被燒得一片焦黑，幾乎付之一炬。

    屋內兩名屋主初期滅火不成、急忙躲到3樓相對安全的露台，人員無傷。救災人員檢視屋內燃燒神明桌與雜物等物品，燒損面積約8平方公尺，初步研判疑似電線走火釀災，屋內也未裝設住宅火災警報器。消防員提醒屋主應裝設火災警報器，同時在神明廳也要注意用電與用火的安全，尤其燈具等電線長時間通電使用，更要注意電線有無劣化、摺疊情形，避免走火釀禍。屋主決定自行善後，不通報財損也不需做失火原因調查。

    二十一日清晨近六點許，台南市南區灣裡地區一棟透天民宅三樓失火，神明廳被燒得一片焦黑。（民眾提供）

    二十一日清晨近六點許，台南市南區灣裡地區一棟透天民宅三樓失火，神明廳被燒得一片焦黑。（民眾提供）

