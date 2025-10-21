人夫床戰小三還拍照 小三IG跟元配道歉成鐵證

台中一名人夫外遇，妻子心痛離婚還提告，但人夫否認辯稱只是一般朋友，不過小三曾寫IG向人妻道歉，加上兩人床戰照成鐵證，法官判賠30萬元。（記者陳建志攝）

台中一名人夫和劉姓女子外遇，太太發現後人夫一度坦承外遇，但兩人離婚後妻子提告求償100萬精神慰撫金，人夫卻否認兩人有婚外情，還辯稱只是那時婚姻關係不佳，想藉此激勵妻子重視兩人的婚姻關係，不過台中地院法官發現，劉女曾透過IG向人妻道歉，加上人妻提供丈夫和劉女床戰的照片，判決人夫應賠償30萬精神撫慰金。

判決指出，這名人妻和丈夫2019年6月16日結婚，婚後育有2名子女，2023年3月間，發現丈夫和劉姓女子發生婚外情，兩人並發生性行為，因無法原諒丈夫偷吃的行為，兩人在同年10月調解離婚，並提出侵害配偶權告訴，求償100萬元精神撫慰金。

人夫則辯稱，2023年3月間坦承和劉姓女子交往，是因為當時雙方婚姻關係不穩定，想藉此激勵妻子重視兩人的婚姻關係，且在同年3、4月間，就已經跟妻子澄清沒和劉女發生婚外情，兩人只是一般朋友。

不過法官發現，劉女在2023年4月27日曾透過IG向人妻道歉表示「真的很對不起，我媽罵了我很多，當初是我沒有想太多，不知道事情的嚴重性，藉由這次我能跟你保證，我絕對不會再跟妳先生當朋友，以後不可能再聯絡....最後還是致上最深的歉意這段時間給你帶來的困擾及壓力」證明兩人不僅是一般朋友。

此外，人妻還提供，丈夫從背後拍劉女僅穿上衣及內褲正在盥洗的照片，以及從背後拍攝其與劉女正在發生性行為的照片，法官認為，兩人不但交往為男女朋友，還發生性行為，已非社會一般通念所能容忍的範圍，人妻求償精神慰撫金為有理由，

人夫雖辯稱這些照片為網路所下載，但無法說明下載來源，且向妻子提告妨害秘密，並在檢察官訊問時表示：「我比較擔心檔案外洩」，可見是自行拍攝才需擔心外洩，判決應賠償30萬元精神慰撫金。

