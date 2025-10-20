為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    狂售「小雲機上盒」侵權逾11億！ 警揭盜播手法、恐面臨天價求償

    2025/10/20 23:45 記者許國楨／台中報導
    警方查扣的機上盒。（警方提供）

    刑事局破獲以「小雲機上盒」名義販售侵權案，可視為硬體廠商與軟體公司的配合，販售非法機上盒集團會向盜取訊號源集團購買訊號源，搭配軟體介接後，提供給自己的機上盒使用，透過歷次偵查經驗可以得知，非法機上盒已分工細膩，販售硬體與軟體係屬不同集團。

    而該電視盒內建能連接境外伺服器的專用播放軟體，用戶開機後即可瀏覽上百個頻道，包括國內第四台節目、運動賽事及付費電影，這些影音訊號並非合法授權，而是透過私設中介伺服器將電視頻道重新串流輸出，再由App轉播至使用者端，形成典型盜播行為。

    警方說明，第四台節目原為透過光纖電纜傳送的封閉系統，一般用戶無法直接取得內容，必須以非法手段截取或轉播訊號，並以「看電視免月租」等話術吸引用戶購買，透過盜取合法第四台訊號後，上傳至國外雲端硬碟作為來源，透過設計連結存放盜版影視雲端的APP，提供販售機上盒廠商之用。

    目前起訴對象未包括買家，雖然不追訴，但民眾使用機上盒，安裝未經安全驗證軟體APP不僅可能淪為資安漏洞，除隱私資料遭到外洩風險，也成為侵害著作權法幫兇，因為收視正版的人數減少，可能致使節目製作品質低落或困難，著作權人亦難維持製作品質良好的節目；另張男集團除刑責外，估算11億元的侵權規模計算，恐面臨權利人可依法請求相當於授權費數倍的天價民事求償。

    非法機上盒集團犯罪示意圖。（警方提供）

