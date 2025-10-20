評論區誣指炸雞店員吸毒、有蟑螂屍 新竹女加重誹謗判刑

GOOGLE評論區誣指炸雞店員吸毒地板有蟑螂屍，新竹女加重誹謗判刑。（情境照）

新竹尹姓女子與某炸雞店因故發生糾紛，竟未經查證就在GOOGLE商品評論區發表「經過經常聞到塑膠味，之前就聽隔壁店員說都在二樓吸毒，地板隨處可見蟑螂屍體」等不實言論，經店家提告，新竹地院依加重誹謗罪判刑。

法官調查，尹女在不特定多數人皆可觀覽的某炸雞店GOOGLE商品評論區，發表「經過經常聞到塑膠味，之前就聽隔壁店員說都在二樓吸毒，地板隨處可見蟑螂屍體」等言論，乃係具體傳述、指摘餐飲事業店面環境髒亂、衛生欠佳，並指稱店內有發生施用毒品行為，客觀上顯足以引發一般人對店家社會名譽造成貶損。

由於尹女就其指摘之本案言論，始終未提出任何相關證據，或說明舉證其有為任何查證行為，堪認其確係以不實事項，指摘被害人經營店面環境衛生不佳，且有施用毒品不法行為，而欲藉此使一般人對店家名譽產生負面貶抑之評價。

法官審酌尹女為心智成熟之成年人，縱與店家因細故致生糾紛嫌隙，本應循和平理性方式化解彼此間衝突，竟未能克制自身情緒與行止，率爾在不特定多數人得共見聞之GOOGLE商品評論區，指摘足以毀損告訴人名譽之事，欠缺尊重他人法治觀念，且迄今仍未能與告訴人達成和解，犯罪所生損害未經彌補或降低，最後依加重誹謗罪處拘役40日，易科罰金為4萬元。

