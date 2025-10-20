為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    評論區誣指炸雞店員吸毒、有蟑螂屍 新竹女加重誹謗判刑

    2025/10/20 23:20 記者蔡彰盛／新竹報導
    GOOGLE評論區誣指炸雞店員吸毒地板有蟑螂屍，新竹女加重誹謗判刑。（情境照）

    GOOGLE評論區誣指炸雞店員吸毒地板有蟑螂屍，新竹女加重誹謗判刑。（情境照）

    新竹尹姓女子與某炸雞店因故發生糾紛，竟未經查證就在GOOGLE商品評論區發表「經過經常聞到塑膠味，之前就聽隔壁店員說都在二樓吸毒，地板隨處可見蟑螂屍體」等不實言論，經店家提告，新竹地院依加重誹謗罪判刑。

    法官調查，尹女在不特定多數人皆可觀覽的某炸雞店GOOGLE商品評論區，發表「經過經常聞到塑膠味，之前就聽隔壁店員說都在二樓吸毒，地板隨處可見蟑螂屍體」等言論，乃係具體傳述、指摘餐飲事業店面環境髒亂、衛生欠佳，並指稱店內有發生施用毒品行為，客觀上顯足以引發一般人對店家社會名譽造成貶損。

    由於尹女就其指摘之本案言論，始終未提出任何相關證據，或說明舉證其有為任何查證行為，堪認其確係以不實事項，指摘被害人經營店面環境衛生不佳，且有施用毒品不法行為，而欲藉此使一般人對店家名譽產生負面貶抑之評價。

    法官審酌尹女為心智成熟之成年人，縱與店家因細故致生糾紛嫌隙，本應循和平理性方式化解彼此間衝突，竟未能克制自身情緒與行止，率爾在不特定多數人得共見聞之GOOGLE商品評論區，指摘足以毀損告訴人名譽之事，欠缺尊重他人法治觀念，且迄今仍未能與告訴人達成和解，犯罪所生損害未經彌補或降低，最後依加重誹謗罪處拘役40日，易科罰金為4萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播