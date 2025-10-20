小三為「激勵正宮」認愛人夫、拍性愛照 證據確鑿法官判賠30萬

法官不採信小三說詞，認定侵害配偶權判賠30萬元。（資料照）

台中市1名女子明知對方已婚仍交往，遭正宮質問時毫不避諱坦承，徹底點燃正宮怒火提告求償100萬元，沒想到，小三開庭時竟辯稱，當初之所以承認交往，是為了「激勵正宮重視婚姻關係」，法官不予採信，依性愛照等明確證據，認定女子確實侵害配偶權，判賠30萬元。

判決書指出，該名女子與結婚6年的人夫在2023年間發展出曖昧情，2人不僅多次幽會，還留下親密影像，包括人夫僅穿內褲及2人發生性行為畫面，事後正宮意外翻出這些照片，氣得質問丈夫與小三，2人當場認了「我們在一起」。正宮忍無可忍，提告指控小三明知對方有婚姻仍介入，嚴重破壞夫妻感情，據此求償100萬元。

台中地院審理時，面對法官追問，小三改口表示，她當時「只是想幫忙」，想藉由「承認關係」讓正宮意識到丈夫的重要性，激勵正宮重視婚姻，強調自己並非真心介入，後來也已向正宮澄清。

但法官指出，若真為了修補對方婚姻，根本不可能拍攝性愛照、也不會公開承認交往，此說詞顯然前後矛盾。法官最終依據性愛照片及雙方對話紀錄，認定女子行為已侵害配偶權，考量雙方經濟狀況與事件影響，判決小三應賠償正宮30萬元，仍可上訴。

