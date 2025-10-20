為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    超過一點點也不行！彰化罰單地雷更新版 關鍵就是這一條線！

    2025/10/20 22:40 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣鹿港鎮中正路都有劃設停止線，超過一點點都不行。（取自google maps）

    彰化縣鹿港鎮民眾在1個月內收到3張遭檢舉罰單，其中2張是超越停止線，雖然只有超過一點點，每張還是噴飛900元；另一張是停車在人行道上，可罰300元到600元。鹿港警分局表示，用路人看到停止線就是要提早煞車，就算超過一點點仍算違規！

    鹿港警分局表示，路口所劃設的停止線是白實線，依照規定就是當紅燈時，用路人要停在白實線的後方，並非可以直接停在白實線上，也就是越線就罰，就算只是車輪超過一點點，仍屬違規，依照道交條例第60條第2項第3款規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，開罰900元到1800元。

    但如果是用路人停等紅燈，不只超越停等線，還超越俗稱斑馬線的行人穿越道，這會罰更重，依照道交條例第53條第1項規定，「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，可處1800元以上、5400元以下的罰鍰。

    至於，汽車駕駛人在人行道臨時停車，依照道交條例規定，可處300元到600元的罰款。

    不過，不少民眾認為，有時真的是因為看到綠燈變紅燈煞車來不及，才會稍微超過停止線一點點，並非真的故意不停，這樣也被檢舉開罰，只能提醒上路務必要當心。

