金門議員董森堡提酒駕肇事前科暫停金酒配售權 議長請金酒公司帶回思考

金門縣議員董森堡提案，針對有酒駕（肇事）前科者暫停配售金門高粱酒權利，期盼這項「藏富於民」的配售制度，不要淪為貪杯誤事者的幫凶。（記者吳正庭攝）

金門酒駕累犯男撞死女幼教師一案引發議論，金門縣議員董森堡今天在議會提案，針對有酒駕（肇事）前科者暫停配售金門高粱酒權利，期盼這項「藏富於民」的配售制度，不要淪為貪杯誤事者的幫凶；不過，提案未獲議員支持，議長洪允典裁示金門酒廠實業股份有限公司帶回思考。

董森堡說，縣長陳福海與縣警察局多次強調「酒駕零容忍」，但近期酒駕肇事甚至造成死亡事件頻傳，建請相關單位對酒駕零容忍政令要有配套；他說，金酒公司應在維護公司形象前提下，向治安單位取得酒駕肇事前科資料，暫停其配售金門高粱酒的權利，提升公益形象。

法官出身的金酒公司董事長吳昆璋說，根據刑事訴訟法，恐怕牽涉不當聯結關係的問題，畢竟不一定買酒就一定會喝酒，喝酒就一定會酒駕，尤其這樣的作法是限制人民權益，更應審慎。且配不配酒是於縣府的政策，不是金酒公司可以單方面決定。

議長洪允典說，這應該是個人自制問題，要自律，他還打趣說「不然酒廠關起來好了」。

議員洪鴻斌則說，酒駕跟買酒是兩回事，不應把喝酒跟個人的權利混在一起，他認為這不適合。

律師議員吳佩雯說，法律上「一事不二罰」，酒駕的行為已經被處罰了，不應再拿例如縣民配售酒這樣的權益去懲罰，她覺得不妥當，這是兩碼子事，不能扯在一起。

另外，縣議員蔡水游針對近日強烈的東北季風已引發森林火災，提前要求中央及地方各單位盡速清查並清理，以免又造成連燒數日的田野大火。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

法官出身的金酒公司董事長吳昆璋說，不一定買酒就一定會喝酒，喝酒就一定會酒駕，事涉限制人民權益，更應審慎。（記者吳正庭攝）

