為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門議員董森堡提酒駕肇事前科暫停金酒配售權 議長請金酒公司帶回思考

    2025/10/20 22:55 記者吳正庭／金門報導
    金門縣議員董森堡提案，針對有酒駕（肇事）前科者暫停配售金門高粱酒權利，期盼這項「藏富於民」的配售制度，不要淪為貪杯誤事者的幫凶。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員董森堡提案，針對有酒駕（肇事）前科者暫停配售金門高粱酒權利，期盼這項「藏富於民」的配售制度，不要淪為貪杯誤事者的幫凶。（記者吳正庭攝）

    金門酒駕累犯男撞死女幼教師一案引發議論，金門縣議員董森堡今天在議會提案，針對有酒駕（肇事）前科者暫停配售金門高粱酒權利，期盼這項「藏富於民」的配售制度，不要淪為貪杯誤事者的幫凶；不過，提案未獲議員支持，議長洪允典裁示金門酒廠實業股份有限公司帶回思考。

    董森堡說，縣長陳福海與縣警察局多次強調「酒駕零容忍」，但近期酒駕肇事甚至造成死亡事件頻傳，建請相關單位對酒駕零容忍政令要有配套；他說，金酒公司應在維護公司形象前提下，向治安單位取得酒駕肇事前科資料，暫停其配售金門高粱酒的權利，提升公益形象。

    法官出身的金酒公司董事長吳昆璋說，根據刑事訴訟法，恐怕牽涉不當聯結關係的問題，畢竟不一定買酒就一定會喝酒，喝酒就一定會酒駕，尤其這樣的作法是限制人民權益，更應審慎。且配不配酒是於縣府的政策，不是金酒公司可以單方面決定。

    議長洪允典說，這應該是個人自制問題，要自律，他還打趣說「不然酒廠關起來好了」。

    議員洪鴻斌則說，酒駕跟買酒是兩回事，不應把喝酒跟個人的權利混在一起，他認為這不適合。

    律師議員吳佩雯說，法律上「一事不二罰」，酒駕的行為已經被處罰了，不應再拿例如縣民配售酒這樣的權益去懲罰，她覺得不妥當，這是兩碼子事，不能扯在一起。

    另外，縣議員蔡水游針對近日強烈的東北季風已引發森林火災，提前要求中央及地方各單位盡速清查並清理，以免又造成連燒數日的田野大火。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    法官出身的金酒公司董事長吳昆璋說，不一定買酒就一定會喝酒，喝酒就一定會酒駕，事涉限制人民權益，更應審慎。（記者吳正庭攝）

    法官出身的金酒公司董事長吳昆璋說，不一定買酒就一定會喝酒，喝酒就一定會酒駕，事涉限制人民權益，更應審慎。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播