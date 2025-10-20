垂涎部屬長太帥 男主管伸鹹豬手襲臀辯「打招呼」判拘

部屬長太帥，男主管襲臀吃豆腐被新竹地院判拘役。（記者蔡彰盛攝）

新竹市一家企業公司主管廖男，對於部屬陳男垂涎已久，竟趁擦肩而過機會，趁機伸出鹹豬手摸陳男屁股一把，事後辯稱是打招呼，檢方不予採信而依性騷擾罪嫌起訴，新竹地院判處廖男拘役55日。

法官調查，47歲的廖男為任職於新竹市某企業公司主管，去年8月21日下午在公司內，利用工作過程與部屬陳男擦肩而過機會，趁不及抗拒之際，伸手觸摸陳男臀部，以此方式性騷擾得逞，損及陳男人格尊嚴，使其感受遭冒犯。陳男不甘受辱報警處理，始悉上情。

檢方指出，廖男雖辯稱與陳男打招呼而觸摸其身體，然所稱性騷擾，是指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關，且以他法而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯情境的行為。

性騷擾防治法所規定「性騷擾」，指行為人對於被害人身體為偷襲式、短暫性、有性暗示不當觸摸行為，具有調戲含意，讓人有不舒服感覺，行為人具有性暗示而調戲被害人，以滿足調戲對方目的，屬性騷擾犯意。

而臀部乃極為私密身體部位，非他人所得任意碰觸，如未經本人同意而刻意觸摸，即足以引起本人嫌惡且有遭受強烈冒犯之感，況開玩笑、嬉戲有許多方式，陳男已數度向廖男表達反感，廖男猶繼續趁其不及抗拒之際，觸碰臀部等隱私部位，自屬性騷擾無疑，被告所辯無非卸責之詞，不足採信。

法官審酌廖男不思尊重他人身體自主權利，乘陳男不及抗拒而伸手觸摸臀部，使被害人心理感受到痛苦、不安，影響人際交往，損害身心健康，依性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役55日。

