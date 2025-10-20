10/20 威力彩、今彩539頭獎都摃龜

10月20日開獎的第114000254期今彩539頭獎摃龜，第114000084期威力彩頭獎也摃龜。（擷取自台彩官網，本報合成）

10月20日開獎的第114000254期今彩539頭獎摃龜，第114000084期威力彩頭獎也摃龜。

第114000084期威力彩中獎號碼為「第一區：08、12、19、22、24、32，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得190萬4334元；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共199注中獎，每注可得4000元；陸獎共1261注中獎，每注可得800元；柒獎共2459注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3060注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6481注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9287注中獎，每注可得100元。

第114000254期今彩539中獎號碼為「06、13、22、23、27」。頭獎摃龜；貳獎共221注中獎，每注可得2萬元；參獎共7481注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7378注中獎，每注可得50元。

第114000254期39樂合彩中獎號碼為「06、13、22、23、27」。四合開出3注，每注可得21萬2500元；三合共422注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬224注中獎，每注可得1500元。

第114000254期3星彩中獎號碼為「588」。壹獎共201注中獎，每注可得5000元。

第114000254期4星彩中獎號碼為「2635」。壹獎共48注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

