    首頁 > 社會

    「藍道」判無期徒刑警界士氣大振 但仍需跨部會共同打詐

    2025/10/20 21:32 記者王冠仁／台北報導
    「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐致死3人，最高法院維持原判，首腦「藍道」杜承哲（中）等3人無期徒刑、王昱傑26年確定。（資料照）

    「藍道」杜承哲犯下震驚社會的「台版柬埔寨案」，造成3人被虐死，杜等3人被判處無期徒刑定讞。對此，警界對於這樣的判決，不少同仁大表贊同、肯定，認為詐騙刑責總算不再只是「輕輕放下」；也有同仁認為，打詐需要政府各單位共同努力，不能只靠警方單打獨鬥。

    一名資深刑警表示，過去偵辦詐騙案，許多犯嫌進入司法流程後，往往都是輕判，尤其是車手，若名下沒財產也無法賠償，導致許多犯嫌認為「不痛不癢」。不過，隨著近年政府加大打詐力道、推動修法，車手刑責變重，像不法所得超過5百萬元者，將面臨3至10年刑期，未成年車手家長也需擔負連帶賠償責任，這才遏止了部分車手歪風。

    這次杜承哲等人被判處無期徒刑，警界普遍認為此舉有助鼓舞警界士氣，讓同仁不再有「忙了半天卻輕放」的感覺，也會讓被害人感受到公平正義。

    另名高階警官則說，雖然杜承哲被判無期徒刑令人振奮，但對許多被害人來說，更在意的是能否追回款項；雖然目前有「圈存機制」，警方與行員也加強阻詐，但每年阻詐金額跟詐騙財損相比，仍是「九牛一毛」。

    警界認為，如何讓社群中的詐騙廣告消失、加強銀行帳戶的審核、追查詐騙集團洗錢方式，這需要政府相關部會一同推動，不能只靠警方單打獨鬥。像是近期詐騙集團為了因應尋找車手不易的情況，就大量引進外籍車手因應，這就需要外交部、移民署等國安單位協力因應，否則警方永遠抓不完車手。

