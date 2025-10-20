海軍資深女士官酒駕肇事遭撤職、停用1年 打行政訴訟敗訴確定

海軍資深女士官酒駕肇事，被測得酒測值達1.55毫克，海軍將她撤職並停止任用1年，她提起行政訴訟，最高行政法院判她敗訴確定。（記者楊國文攝）

已服役16年的陳姓海軍資深女士官，前一晚飲用紅酒，隔天中午又喝下700西西紅酒，仍酒駕騎車追撞前方機車肇事，警方測得其酒測值高達1.55毫克，幾乎達到爛醉程度，雖被檢方緩起訴處分，但海軍將她重懲予以撤職並停止任用一年；陳女打行政訴訟，主張懲處過重，最高行政法院認定處分於法有據，判她敗訴確定。

陳姓海軍女士官2023年11月28日晚間8時，酒後騎普通重型機車行經高雄市一處路口，追撞前方騎車一家4口，陳女臉部、嘴唇多處撕裂傷、牙齒斷裂，受傷不輕。

警方到場發現陳女身上有酒氣，對她進行酒測，其酒測值竟高達1.55毫克、超過0.25毫克的標準甚多，將她依公共危險移送法辦。檢方偵查後，將陳女緩起訴處分。

陳女任職的海軍艦隊獲報，召開評議會，認定陳女是資深的士官幹部，已服役16年，明知軍方一再宣導禁止酒駕，卻仍酒駕肇事，且情節不輕，決議將她撤職、並停止任用一年。

陳女不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟。陳女主張，她當天中午喝完紅酒後已休息8小時，自認已有相當休息時間，意識及身體狀況均正常，才騎機車外出，肇事原因是前車突然急煞，她因未保持安全距離才造成追撞；而且她主動聯絡長官報告酒駕肇事情事，其情節輕微，評議會將她撤職、並停止任用一年，違反比例原則，懲處過重。

高雄高等行政法院審理認為，陳女肇事前一晚飲用紅酒，當天中午又喝下約700西西的紅酒竟騎車上路，追撞前方機車而肇事，且其酒測值達1.55毫克，從她的傷勢來看顯然違法情節不輕；經任職的海軍艦隊評議會聽取她的意見、綜合平日工作績效、工作態度、犯後態度等，最後決議將她撤職、並停止任用一年，一切於法有據，判她敗訴。

陳女不服上訴，最高行政法院認定軍方懲處合法，高高行判決、認事用法均無違誤，今判決上訴駁回，全案確定。

