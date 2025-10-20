不滿老婆被醫院同事勾引 莽夫張貼對方照片洩個資判2月

羅男不滿妻子在醫院被勾引，涉嫌張貼對方個資，被橋頭地院判刑2月。（記者鮑建信攝）

高市羅姓男子不滿妻子遭醫院員工勾引，在醫院營養室門口及員工餐廳走道，涉嫌張貼對方照片和個資，被橋頭地院依違反個資法，判處易科刑2月。

警方調查，被告羅男的妻子小茹（化名）是某大醫院外聘人員，在營養室工作4年多，他近來發現，已婚營養室廚房員工阿國（化名）經常對小茹噓寒問暖、甚至勾引，因而心生不滿。

2024年9月5日中午，羅男在營養室門口及員工餐廳走道內，張貼印有阿國相貌特徵的半身照片，照片上加註文字「XXX在營養室廚房裡工作，利用工作之便，噓寒問暖關心體貼，讓人感覺世上只有他懂你，搞曖昧勾引我老婆，利用排假之便，相約出遊，自己有老婆不約，喜歡找別人的老婆」。

轄區警方接獲阿國報案，辦案人員傳喚羅男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌違反個人資料保護法，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

承辦法官開庭調查，審酌羅男坦承不諱，但被害人拒絕和解，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日，並未宣告緩刑。可上訴。

