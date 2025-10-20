黑幫囂張製作影片亮槍、秀毒品 桃警偵辦：嚴厲打擊、壓制黑幫氣焰

網路影音串流平台及社群出現幫派組合歌曲影像，引起桃園警方重視追查，宣示將嚴厲打擊、壓制黑幫氣焰。（記者余瑞仁攝）

網路影音串流平台及社群近日出現一段3分鐘影片，多名疑似幫派份子亮出長短槍、大筆現金，以饒舌歌曲形式演唱，內容提及「竹聯幫承信會」、「中壢製毒工廠」等內容，儘管影片已下架，仍在網路上引發熱議；桃園市警局刑警大隊、桃園警分局已報請桃園地檢署指揮偵辦，調查製作、發布影片者身分，並追查影像中出現的槍械。

警方掌握，這段影片16日在影音串流平台發布，流傳於Threads等網路社群，但很快就下架，影片以類似音樂MV方式製作，內容為多名黑衣、刺青男還有女伴，在數輛賓士汽車前以饒舌歌曲節奏隨著鏡頭搖擺，數人亮出長槍、短槍與毒品，還秀出大筆現金，歌詞中出現「竹聯幫承信會」、「中壢製毒工廠」等內容，畫面中的黑衣男、刺青男神情冷酷，大秀肌肉、火力與財力，氣焰相當囂張。

對此，桃園市警局今天（20）晚間發布新聞稿表示，接獲疑似以竹聯幫信堂承信會名義於網路影音串流平台發布有關幫派組合歌曲情資，為避免黑幫藉該歌曲提升聲勢、吸收成員加入或煽誘他人犯罪，已依新修正組織犯罪防制條例，將採取最嚴厲的打擊措施，嚴正執法、強勢壓制幫派囂張氣焰。

警方說，該影片雖已撤除，但部分網友仍留言「我也想看」、「認同」、「想聽」、「求」等有興趣的字眼，為避免妨害社會秩序及治安，呼籲民眾勿在各大社群媒體進行轉傳或回應，以免觸法。

