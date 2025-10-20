猥褻女友未成年女兒 養豬工遭母女揭惡行判3年半確定

宜縣李姓養豬工人猥褻女友未成年女兒，宜蘭地院判刑3年半確定。（情境照）

宜蘭縣46歲李姓養豬工人對女友小玲（化名）未滿14歲女兒2度伸鹹豬手強制猥褻，宜蘭地方法院審結，李男對於未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，合併處有期徒刑3年6月。檢察官與李男均未上訴，全案確定，李必須入監服刑。

判決指出，李姓男子與小玲原為男女朋友，2022年7月25日晚間，於雲林縣一處房間，趁小玲到車上拿行李空檔，在房內床上違反小玲女兒意願、將舌頭伸進對方嘴裡，手伸進少女短褲撫摸外陰部，對她強制猥褻得逞。

第二次強制猥褻是在隔日清晨，李男、小玲母女在同個房間共睡一張床，小玲睡在中間，李男與小玲女兒分別睡在兩側，李男利用小玲半睡半醒之際，伸手越過小玲，伸入小玲女兒短褲內撫摸外陰部，再度強制猥褻。

案發後，女兒告訴小玲遭李男強制猥褻，母女倆憤而向雲林警方報案，全案轉給宜蘭地檢署檢察官偵查起訴。宜蘭地院合議庭審酌相關事證，認為李男犯行明確，應依法論科。

宜院合議庭斥責李男，明知告訴人是未滿14歲女子，為逞一己私慾，不顧他人性自主的決定權，違反當事人意願加以猥褻，對告訴人心理造成一定程度傷害，影響身心發展，所為實不可取，認定李男對於未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、共2罪，均處有期徒刑3年4月，應執行有期徒刑3年6月。

