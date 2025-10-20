為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆市前議長黃景泰詐領公款914萬判15年 服刑8年多獲准假釋

    2025/10/20 19:23 記者楊國文／台北報導
    前基隆市議長黃景泰詐領公款914萬判刑入獄15年，黃服刑8年多後聲請假釋獲准，檢方聲請假釋中付保護管束，高院日前裁准，黃隨即假釋出獄。（記者楊國文攝）

    前基隆市議會議長黃景泰勾結廠商，以內容不實買賣等相關單據詐領議會公款914萬元，判刑15年確定後，於2017年入獄。黃因服刑8年多，已逾一半刑期聲請假釋，10月15日獲核准假釋，高檢署聲請付保護管束，高等法院17日裁准，黃當天隨即假釋出獄。

    黃景泰從1994年起擔任基隆市議員，多次連任議員，2010年開始擔任議長至2014年。擔任議長的2011年間，黃指示秘書利用配合的工藝社、食品行等多家廠商，提供不實單據，進行核銷作業，共計詐領914萬多元，用來支付自己和家人的信用卡費、水電費等用途。

    一審依貪污治罪條例利用職務詐取財務罪、偽造文書罪判黃景泰20年徒刑、褫奪公權4年，全案上訴，高等法院改判黃15年徒刑，黃和檢方均未上訴而定讞，黃2017年7月20日發監宜蘭監獄執行。

    黃因服刑超過一半刑期，聲請假釋，矯正署於10月15日核准。高檢署聲請付保護管束。

    高等法院認為，黃景泰經判刑及執行後，經審核相關文件，其聲請假釋為正當，本月17日裁准，黃隨即假釋出獄。全案可抗告。

