為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市光天化日搶劫！車手搶走科技女192萬 警20分圍捕逮人

    2025/10/20 18:50 記者陸運鋒／新北報導
    湯嫌假裝與丁女交易虛擬貨幣，竟直接將192萬元現金搶走。（記者陸運鋒翻攝）

    湯嫌假裝與丁女交易虛擬貨幣，竟直接將192萬元現金搶走。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市一名從事科技業的丁姓女子，前天（18日）帶著192萬元現金，在南港區與湯姓男子交易虛擬貨幣，但湯男一直無法將虛擬貨幣轉入，竟直接將丁女財物劫走，警方獲報展開圍捕，於20分鐘內將湯嫌逮捕，查出他根本就是詐騙集團派出的車手，利用交易虛擬貨幣名義搶走現金，詢後移送偵辦。

    南港警分局調查，在某科技公司上班48歲丁女，平時就有投資虛擬貨幣泰達幣，且有成功2次交易紀錄，而她日前透過友人介紹下，在網路認識一名幣商，且打算花192萬元購買泰達幣，雙方敲定於18日下午在台北市南港區南港路一段路邊交易。

    據查，丁女驅車到場後，一名31歲湯男隨即上前確認身分，並坐上後座進行交易，由於泰達幣遲遲沒有轉入，引起丁女懷疑，此時湯男隨即搶走192萬元，並下車拔腿狂奔，丁女則追上前大喊「搶劫」並報警。

    警方指出，經調閱監視影像追查並啟動攔截圍捕，隨後在熱心民眾指引逃逸方向，於20分鐘左右在內湖康寧路三段，發現湯嫌駕駛的租賃車，大批員警立即將其上銬逮捕，順利追回丁女款項，並查出有5萬元是湯嫌在台中向其他被害人收取。

    警詢時，湯嫌辯稱本月初在臉書看到應徵工作，且一天約有5000元收入，才會聽從指示前來取款，警詢後依詐欺、搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准，將擴大追查其他共犯。

    警方呼籲，民眾如有買賣虛擬貨幣，應於合法平台買賣，切莫透過不合法幣商交易，詐騙集團手法日新月異，不要投資獲利不成，反受害，得不償失。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播