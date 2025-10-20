北市光天化日搶劫！車手搶走科技女192萬 警20分圍捕逮人

湯嫌假裝與丁女交易虛擬貨幣，竟直接將192萬元現金搶走。（記者陸運鋒翻攝）

台北市一名從事科技業的丁姓女子，前天（18日）帶著192萬元現金，在南港區與湯姓男子交易虛擬貨幣，但湯男一直無法將虛擬貨幣轉入，竟直接將丁女財物劫走，警方獲報展開圍捕，於20分鐘內將湯嫌逮捕，查出他根本就是詐騙集團派出的車手，利用交易虛擬貨幣名義搶走現金，詢後移送偵辦。

南港警分局調查，在某科技公司上班48歲丁女，平時就有投資虛擬貨幣泰達幣，且有成功2次交易紀錄，而她日前透過友人介紹下，在網路認識一名幣商，且打算花192萬元購買泰達幣，雙方敲定於18日下午在台北市南港區南港路一段路邊交易。

據查，丁女驅車到場後，一名31歲湯男隨即上前確認身分，並坐上後座進行交易，由於泰達幣遲遲沒有轉入，引起丁女懷疑，此時湯男隨即搶走192萬元，並下車拔腿狂奔，丁女則追上前大喊「搶劫」並報警。

警方指出，經調閱監視影像追查並啟動攔截圍捕，隨後在熱心民眾指引逃逸方向，於20分鐘左右在內湖康寧路三段，發現湯嫌駕駛的租賃車，大批員警立即將其上銬逮捕，順利追回丁女款項，並查出有5萬元是湯嫌在台中向其他被害人收取。

警詢時，湯嫌辯稱本月初在臉書看到應徵工作，且一天約有5000元收入，才會聽從指示前來取款，警詢後依詐欺、搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准，將擴大追查其他共犯。

警方呼籲，民眾如有買賣虛擬貨幣，應於合法平台買賣，切莫透過不合法幣商交易，詐騙集團手法日新月異，不要投資獲利不成，反受害，得不償失。

