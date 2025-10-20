為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    壯碩男捲詐欺案！被害人喊「車手瘦瘦的」 法官認身形不符判無罪

    2025/10/20 19:36 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院審理，認為與被害人描述特徵「身形不符」，加上檢方無法證明其參與犯罪，基於無罪推定原則，判處無罪。（資料照）

    彰化地院審理，認為與被害人描述特徵「身形不符」，加上檢方無法證明其參與犯罪，基於無罪推定原則，判處無罪。（資料照）

    20歲曾姓男子日前從新竹南下彰化員林探友，卻意外捲入一起假檢警詐騙案，被控擔任取簿手詐取19萬元。不過，彰化地院審理後認為，曾男體型「壯碩、微胖」，與被害人描述的「單眼皮、瘦瘦的」特徵不符，加上證據不足，判決無罪。檢方則表示將研議上訴。

    判決書指出，2023年11月間，詐騙集團假冒檢警，誆稱廖姓女子涉入毒品案，要求交出提款卡與密碼配合調查。廖女信以為真，依約在員林市山腳路一間宮廟交出2張提款卡與密碼，當晚帳戶被提領19萬元才驚覺受騙報警。

    警方循線逮捕曾男，但他否認犯行，辯稱當天受綽號「強哥」的男子邀約南下，卻遭放鴿子，後來對方改打電話，請他幫忙叫計程車到宮廟載一名男子去高鐵站，雙方全程沒提到提款卡或金錢，並強調他只是「順路載人」。

    廖女在案發後向檢警供稱，拿走提款卡的男子「年約20歲、單眼皮、五分頭、穿白布鞋」，但開庭時見到曾男卻又猶豫表示「不像」，稱對方身形偏瘦，與曾男的壯碩體型不同，不過她仍對曾男提出詐欺指控。

    法官審理後認為，廖女所指認的「單眼皮、五分頭、白布鞋」等特徵相當普遍，難以作為唯一指認依據。此外，法官調閱曾男於案發前兩週在新竹涉及另一起案件的監視器畫面，發現其身形「壯碩偏胖」，與廖女描述的「精瘦」體態明顯不同。

    法官認為，兩案發生僅兩週，曾男體型不致於有明顯變化，雖然檢方提出的證據能證明詐騙事實存在，但無法證明曾男就是實際參與犯罪的車手，基於「無罪推定」原則，檢方須負舉證責任，若無法證明被告犯罪，即應判決無罪。

    對此彰化地檢署表示，曾男出現在詐騙時間與地點，絕非巧合，顯與案件有關，將待收到判決書後研議提出上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播