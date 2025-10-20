壯碩男捲詐欺案！被害人喊「車手瘦瘦的」 法官認身形不符判無罪

彰化地院審理，認為與被害人描述特徵「身形不符」，加上檢方無法證明其參與犯罪，基於無罪推定原則，判處無罪。（資料照）

20歲曾姓男子日前從新竹南下彰化員林探友，卻意外捲入一起假檢警詐騙案，被控擔任取簿手詐取19萬元。不過，彰化地院審理後認為，曾男體型「壯碩、微胖」，與被害人描述的「單眼皮、瘦瘦的」特徵不符，加上證據不足，判決無罪。檢方則表示將研議上訴。

判決書指出，2023年11月間，詐騙集團假冒檢警，誆稱廖姓女子涉入毒品案，要求交出提款卡與密碼配合調查。廖女信以為真，依約在員林市山腳路一間宮廟交出2張提款卡與密碼，當晚帳戶被提領19萬元才驚覺受騙報警。

警方循線逮捕曾男，但他否認犯行，辯稱當天受綽號「強哥」的男子邀約南下，卻遭放鴿子，後來對方改打電話，請他幫忙叫計程車到宮廟載一名男子去高鐵站，雙方全程沒提到提款卡或金錢，並強調他只是「順路載人」。

廖女在案發後向檢警供稱，拿走提款卡的男子「年約20歲、單眼皮、五分頭、穿白布鞋」，但開庭時見到曾男卻又猶豫表示「不像」，稱對方身形偏瘦，與曾男的壯碩體型不同，不過她仍對曾男提出詐欺指控。

法官審理後認為，廖女所指認的「單眼皮、五分頭、白布鞋」等特徵相當普遍，難以作為唯一指認依據。此外，法官調閱曾男於案發前兩週在新竹涉及另一起案件的監視器畫面，發現其身形「壯碩偏胖」，與廖女描述的「精瘦」體態明顯不同。

法官認為，兩案發生僅兩週，曾男體型不致於有明顯變化，雖然檢方提出的證據能證明詐騙事實存在，但無法證明曾男就是實際參與犯罪的車手，基於「無罪推定」原則，檢方須負舉證責任，若無法證明被告犯罪，即應判決無罪。

對此彰化地檢署表示，曾男出現在詐騙時間與地點，絕非巧合，顯與案件有關，將待收到判決書後研議提出上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

