    趁人熟睡摸進房 男性侵同學友人判3年8月賠75萬

    2025/10/20 18:17 記者許國楨／台中報導
    吳男性侵同學友人，被台中地院判3年8月再賠75萬。全案仍可上訴。（資料照）

    台中1名女工程師「小娟」（化名）與友人出遊飲酒後，慘遭友人高中同學乘機侵犯，台中地方法院近日針對民事部分做出判決，認定加害人吳姓男子行為嚴重侵害被害人性自主與人格尊嚴，判須賠償精神慰撫金75萬元，全案仍可上訴。

    判決指出，2022年9月間，小娟與大學同學謝男、謝男高中同學吳男及其他友人相約前往台中遊玩，晚間眾人前往夜店飲酒續攤，結束後，一行人返回謝男位於彰化住處休息，由於小娟酒後感到疲倦，先行洗澡準備休息，僅著長版T恤未穿內衣褲，在客房就寢時未將房門上鎖。

    沒想到吳男見狀起了歹念，趁他人熟睡之際潛入房間，對小娟伸出鹹豬手並強行發生性行為，小娟驚醒後極度驚恐，但因加害人是熟識友人的同學，一時不敢報警，直到返家後母親察覺異狀追問，她才含淚道出遭性侵過程，隨即報案提告。

    刑事部分，法院早前已審理終結，認定吳男涉刑法強制性交罪，判處有期徒刑3年8月。民事賠償部分，法官審酌小娟所受身心創傷深重，並考量吳男至今未展現真誠悔意，判賠償精神慰撫金75萬元。法官痛批，吳男趁被害人酒後脆弱之際犯案，行徑惡劣，嚴重踐踏他人性自主權與人格尊嚴，必須付出應有代價。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

