北市議員陳怡君涉貪遭起訴 今當庭認錯：我不該收任何錢

民進黨籍台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，今（20）日在士林地院出庭時坦承錯誤，表示「不該收任何錢」，並強調未意識到有對價關係。（資料照）

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費與收賄案，士林地方法院今開庭審理，傳喚陳怡君與其辦公室主任張惠霖出庭作證，今庭訊聚焦於品嘉建設董事長胡偉良是否透過張惠霖，每月以4萬元顧問費行賄陳怡君。法官表示，除胡偉良仍否認犯罪外，其餘被告均已認罪，庭末諭知全案訂於12月8日下午續審，屆時將進行言詞辯論。

檢方起訴指出，陳怡君自2019年起以4名親友人頭詐領助理費，5年間共得384萬餘元，款項部分用於繳房租與買股票，涉犯詐領及洗錢，另品嘉建設為加速「品嘉傳承」建案核准，自2023年8月起每月以顧問費名義匯款約3萬9千元行賄，總額70萬餘元。檢方認為，陳怡君與辦公室主任張惠霖成為建商「門神」，透過關說、協調、現勘等方式對市府單位施壓，作為收賄對價。

陳怡君今於庭上表示，事後才得知顧問費一事，雖未歸還款項，但強調自己未意識到有對價關係，且在張惠霖收款數月後才知道此事，自己先前並未與胡偉良見過面，僅在當選後因對方借地掛看板而當面致謝。她解釋，當時基於互惠原則協助協調會事務，張惠霖也稱費用用於公務開銷，「我不應該收任何錢」。

張惠霖則供稱，2023年8月至2025年2月間每月收取4萬元顧問費。她表示，最初只是介紹兩名地主給品嘉公司總經理高明義，雙方僅有口頭協議；後續無新增危老案，覺得受之有愧，因此改以協助會勘、選民服務回饋，並稱「不知道老闆是胡偉良」。

轉任顧問的品嘉前總經理高明義證稱，他經地方人士介紹而結識「饅頭主任」（張惠霖），因張惠霖稱想買房卻缺頭期款，才聘她擔任顧問協助都更整合。他說，5萬元以下顧問費可由他自行決定，雖曾告知胡偉良但未獲回應，仍指示會計撥款。

