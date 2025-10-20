為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南站月台男旅客突衝撞高鐵列車幸無外傷 鐵路警察釐清案情中

    2025/10/20 18:09 記者吳俊鋒／台南報導
    台南高鐵站今天下午發生列車進入月台還未停妥，有旅客突然衝撞的意外，人未受傷，虛驚一場。（記者吳俊鋒攝）

    台南高鐵站今天下午發生列車進入月台還未停妥，有旅客突然衝撞的意外，人未受傷，虛驚一場。（記者吳俊鋒攝）

    台南高鐵站今天下午發生列車進站停靠月台時，男子不明原因衝撞的意外，駕駛見狀緊急剎車，月台站務員也立即啟動停車按鈕，該旅客意識清楚且無明顯外傷，鐵路警察正蒐證與偵訊相關人員，釐清案情。

    下午2點46分652車次進站停靠月台時，該名63歲的旅客突然衝撞，原因眾說紛紜，有人說他的手機掉落準備撿拾，有人指他低頭滑手機不慎碰撞，駕駛緊急煞車外，車站月台站務員亦立即啟動停車按鈕，並通報值班主管。

    隨後，鐵警與醫護人員到場，該名旅客意識清楚且無明顯外傷，並由鐵路警察接手蒐證與偵訊相關人員，高鐵公司也立即安排備班駕駛接續652車次駕駛勤務，確保該車次後續運行安全，目前高鐵雙向列車都已恢復正常運行。

    受此事件影響，652車次延遲約30分鐘發車，高鐵表示，本事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬天災不可抗力事由，依退費補償規定，將退還延誤行程旅客實收票價之10%。

    圖
    圖
