台南站月台男旅客突衝撞高鐵列車幸無外傷 鐵路警察釐清案情中

台南高鐵站今天下午發生列車進入月台還未停妥，有旅客突然衝撞的意外，人未受傷，虛驚一場。（記者吳俊鋒攝）

台南高鐵站今天下午發生列車進站停靠月台時，男子不明原因衝撞的意外，駕駛見狀緊急剎車，月台站務員也立即啟動停車按鈕，該旅客意識清楚且無明顯外傷，鐵路警察正蒐證與偵訊相關人員，釐清案情。

下午2點46分652車次進站停靠月台時，該名63歲的旅客突然衝撞，原因眾說紛紜，有人說他的手機掉落準備撿拾，有人指他低頭滑手機不慎碰撞，駕駛緊急煞車外，車站月台站務員亦立即啟動停車按鈕，並通報值班主管。

請繼續往下閱讀...

隨後，鐵警與醫護人員到場，該名旅客意識清楚且無明顯外傷，並由鐵路警察接手蒐證與偵訊相關人員，高鐵公司也立即安排備班駕駛接續652車次駕駛勤務，確保該車次後續運行安全，目前高鐵雙向列車都已恢復正常運行。

受此事件影響，652車次延遲約30分鐘發車，高鐵表示，本事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬天災不可抗力事由，依退費補償規定，將退還延誤行程旅客實收票價之10%。

