    鐵窗內翻轉人生 雲二監16名收容人考取照服員證照

    2025/10/20 17:11 記者李文德／雲林報導
    雲二監16名收容人成功考取照服員技能檢定證照，今獄方為他們舉辦成果發表會。（記者李文德攝）

    雲二監16名收容人成功考取照服員技能檢定證照，今獄方為他們舉辦成果發表會。（記者李文德攝）

    雲林第二監獄長年開辦12個技術士檢定班，隨長照需求增加，今年邀請雲林基督教醫院、崇仁醫專到監所，首度開辦照服員職業培訓班，共16人參與，經123小時訓練，全數通過取得證照。今 （20）日成果發表。獄方指出，已有2學員獲得業主詢問，甚至拿到聘書，未來將持續辦理。

    雲二監典獄長林豐材指出，目前監所內共有3022名收容人，多年來開設電焊、喪禮服務、園藝、烘焙、釀造、縫紉、陶藝等培訓班，每年證照通過率高達95％，今年209名學員參與，更是全數通過。

    林豐材指出，台灣社會快速邁向高齡化，為配合政府長照政策，首度開辦照顧服務員訓練班，邀請雲林基督教醫院及崇仁醫護管理專科學校提供專業師資，經過123小時密集培訓全員通過，成為本年度職業發展歷程中耀眼的成果。

    今獄方舉辦成果發表會，法務部矯正署主任秘書蘇維闊、雲基醫院副院長楊文榮、雲林地方法院院長卓進仕等人出席發表會。

    楊文榮指出，院方派出8名護理師擔任教學，教導學員們有關於照服員角色及服務內涵，帶領認識病患身體結構與功能，更從中了解感染管制、長者常見疾病的照顧技巧，盼專業課程讓學員可以成為專業的照服員。

    學員小A表示，希望以自己的力量投入長照，期間準備考試時，要記得專業照護知識等學科考題非常困難，甚至如會陰清洗等術科也會感到尷尬，但通過證照後已讓自己更有自信心。甚至透過家人媒介，已成功獲得聘書，對於正報假釋的他是最大的強心針，盼未來能將自身所學回饋社會。

    獄方表示，目前16名學員中，除了小A外，更有1名已假釋學員，也因訓練、考試期間表現突出，已有業主詢問其聯繫方式，正在媒合中，未來將持續甚至擴大規模辦理。

    林豐材表示，今年度已取得照服員訓練合格檢定場地資格，成為全國第四個可在監內考照檢定，更是彰化以南第一個場域，希望願意接受挑戰的收容人可以踴躍報名。

    雲二監16名收容人透過雲基醫院、崇仁護校專業師資培訓，已成功考取照服員技能檢定證照。（圖由雲二監提供）

    雲二監16名收容人透過雲基醫院、崇仁護校專業師資培訓，已成功考取照服員技能檢定證照。（圖由雲二監提供）

    雲二監16名收容人成功考取照服員技能檢定證照，今獄方為他們舉辦成果發表會。（記者李文德攝）

    雲二監16名收容人成功考取照服員技能檢定證照，今獄方為他們舉辦成果發表會。（記者李文德攝）

