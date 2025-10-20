為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義男狠砸妹妹攤位冰箱！再嗆「有保護令也沒用」 被續押3個月

    2025/10/20 16:47 記者丁偉杰／嘉義報導
    鄒姓男子違反保護令遭起訴後，嘉義地院裁定續押3月。（資料照）

    鄒姓男子違反保護令遭起訴後，嘉義地院裁定續押3月。（資料照）

    有酗酒習慣的鄒姓男子與家人有嫌隙，9月間涉嫌破壞妹妹嘉市東市場攤位設備；警方將他逮捕，家人聲請緊急保護令，鄒男訊後飾回，又跑到妹妹攤位嗆聲「有保護令也沒用」，再因違反保護令遭羈押，嘉義地檢署偵結起訴，今天全案移審嘉義地院，法官裁定鄒男續押3個月。

    檢警調查，鄒男（61歲）疑因家庭因素，與家人有嫌隙，9月6日上午持棍棒到妹妹位於光彩街攤位搗毀冰箱等設備，並出言恐嚇；警方獲報到場，將他逮捕，家人緊急聲請保護令，禁止鄒男靠近其妹商店100公尺範圍內。

    鄒男訊後飭回，同月連兩日無視保護令禁令，經過妹妹店面時停留且涉嫌恐嚇店員，還涉嫌對家人嗆聲說「有保護令也沒用」；警方據報，再度逮捕鄒男送辦，檢方複訊後，向嘉院聲押獲准。

    嘉院表示，鄒男在9月收受保護令後，又連續騷擾被害人，短期內連續違反保護令，有反覆違反保護令罪之虞，因而裁定羈押。

    案經檢方偵結，鄒男被依違反家庭暴力防治法等罪嫌起訴，並於今天移審嘉院，法官認為鄒男有繼續羈押必要，裁定續押3個月。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

