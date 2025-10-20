為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台東21歲男子持菜刀抱嬰與母口角對峙 警勸阻強制就醫

    2025/10/20 16:34 記者黃明堂／台東報導
    警方將羅男強制就醫。（記者黃明堂翻攝）

    警方將羅男強制就醫。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣東海岸地區21歲羅姓男子昨天因不滿母親與鄰居輕信友人流言，心生怨懟，情緒失控之下竟手抱嬰兒、持菜刀與母親對峙。成功分局新豐派出所員警在場力勸母子雙方冷靜，男子最後放下菜刀，隨後被強制就醫。

    成功警分局表示，獲報後警員立即趕赴現場，起初僅為一般口角，但情緒迅速升溫，羅姓男子手抱自己的小孩、持菜刀與母親對峙，警員巴耀宗抵達後察覺情勢緊急，立即在確保孩童安全的前提下通報所內支援，現場一度陷入劍拔弩張的氛圍。

    所長潘鳳全接獲通報後，隨即率警員陳思瑋、劉鈺淇前往支援。抵達現場時，羅男情緒激動、手持菜刀且抱著嬰兒，羅男母親則言語指責，母子爭執聲不斷，隨時可能釀成悲劇。潘鳳全當機立斷，指揮同仁先安撫羅母情緒，並設法隔開兩人以防衝突升高。但羅母仍情緒失控、試圖靠近，潘鳳全大喊：「我在救人！」一句話震懾全場，也讓羅母瞬間冷靜。

    隨後所長以平和口吻對羅男持續勸導，耐心開導他冷靜思考、放下手中利器，強調警方的到場是為了保護全家安全。數分鐘後，羅男終於主動放下菜刀並坐下休息，危機順利解除。

    警方隨後協助控制現場及通報救護人員，後續依家暴及自殺防治系統通報。而羅男因情緒失控一度以刀劃傷額頭，經初步包紮後無大礙，警方依規立即啟動緊急就醫機制，護送送醫治療。全案除羅男輕傷外，羅母與嬰兒均平安無恙。

    台東羅姓男子抱嬰與母親吵架。（記者黃明堂翻攝）

    台東羅姓男子抱嬰與母親吵架。（記者黃明堂翻攝）

