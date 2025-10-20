疑未保持安全距離 國1北上51.2K處自小客貨車撞前車又擦撞國光客運

國1北向51.2公里機場系統路段，20日上午10點多發生3車事故，23歲李姓男子駕駛自小客貨車，疑似未保持安全距離，撞上前車後又與左側高乘載車道的國光客運發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

國道1號北向51.2公里機場系統路段，今（20）日上午10點多發生3車事故，23歲李姓男子駕駛自小客貨車，疑似未保持安全距離，撞上前車後又與左側高乘載車道的國光客運發生擦撞，所幸各車駕駛均有依規定繫上安全帶，僅李男全身多處擦傷送醫，事故於11點01分排除，確切肇事原因仍待警方釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心於上午10點05分接獲通報，國1北向51.2公里機場系統路段有3輛車事故，現場1人受到輕傷，隨即調派巡邏車往並通知交控中心、緩撞車、救護車前往救援，警消到場後將受傷的李姓駕駛送往中壢天成醫院，經醫師診治後無大礙。

警方初步調查，李男當時駕駛自小客貨車行經事故路段，疑似未保持安全距離撞擊前車後，與左側高乘載車道由37歲陳姓男子駕駛的國光客運發生碰撞，所幸各車駕駛均有依規定繫上安全帶，僅李男身體擦挫傷送醫診治，各車駕駛酒測值皆為零，事故於11時01分排除恢復通車。

警方也呼籲用路人應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈、保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

