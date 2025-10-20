一中商圈格鬥賽！2男當街對決互毆 一票吃瓜民眾圍觀網笑翻

兩名男子當街互毆。（擷自「社會事新聞影音」）

台中一中商圈上演「街頭格鬥秀」！兩名年輕男子19日深夜在街頭大打出手，一票路人圍觀拍片竟無人勸架，影片上傳社群後瘋傳笑翻網友：「這不是鬥毆，這是台中UFC現場！」警方事後主動調查追人，火速揪出兩名當事人，依法開罰收場。

台中市第二分局育才派出所於社群網站發現一則貼文，影片內容顯示為10月19日深夜在北區太平路與尊賢街口有兩人發生肢體衝突情事，經檢視影像畫面，確認有互毆衝突情事及路人圍觀，立即循線追查，短短數小時就找出主角A男（20歲）與B男（19歲）。

經查，兩人原本就是朋友，A男疑對B男的女友動心，導致兩人心生嫌隙，當晚兩人在商圈「巧遇」，一言不合就火氣衝天，拳腳交加、衣衫凌亂，進而演變為肢體衝突，整條街瞬間變成格鬥擂台，更誇張的是，現場十多名路人「吃瓜觀戰」邊看邊拍，沒人上前制止，還有人喊「加油」、「再一拳！」氣氛熱烈彷彿街頭表演。

影片曝光後引發熱議，網友笑說：「這是免費實況拳賽吧！」、「感情糾紛這樣解決效率滿分！」、「這場子比八點檔還真實！」、「下一場什麼時候？」、「我以為在看UFC台中區預賽！」，警方今天表示，兩人雖互毆但事後都不願提告，最終依《社會秩序維護法》第87條第2款「互相鬥毆」規定裁罰。

