為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    一中商圈格鬥賽！2男當街對決互毆 一票吃瓜民眾圍觀網笑翻

    2025/10/20 14:25 記者許國楨／台中報導
    兩名男子當街互毆。（擷自「社會事新聞影音」）

    兩名男子當街互毆。（擷自「社會事新聞影音」）

    台中一中商圈上演「街頭格鬥秀」！兩名年輕男子19日深夜在街頭大打出手，一票路人圍觀拍片竟無人勸架，影片上傳社群後瘋傳笑翻網友：「這不是鬥毆，這是台中UFC現場！」警方事後主動調查追人，火速揪出兩名當事人，依法開罰收場。

    台中市第二分局育才派出所於社群網站發現一則貼文，影片內容顯示為10月19日深夜在北區太平路與尊賢街口有兩人發生肢體衝突情事，經檢視影像畫面，確認有互毆衝突情事及路人圍觀，立即循線追查，短短數小時就找出主角A男（20歲）與B男（19歲）。

    經查，兩人原本就是朋友，A男疑對B男的女友動心，導致兩人心生嫌隙，當晚兩人在商圈「巧遇」，一言不合就火氣衝天，拳腳交加、衣衫凌亂，進而演變為肢體衝突，整條街瞬間變成格鬥擂台，更誇張的是，現場十多名路人「吃瓜觀戰」邊看邊拍，沒人上前制止，還有人喊「加油」、「再一拳！」氣氛熱烈彷彿街頭表演。

    影片曝光後引發熱議，網友笑說：「這是免費實況拳賽吧！」、「感情糾紛這樣解決效率滿分！」、「這場子比八點檔還真實！」、「下一場什麼時候？」、「我以為在看UFC台中區預賽！」，警方今天表示，兩人雖互毆但事後都不願提告，最終依《社會秩序維護法》第87條第2款「互相鬥毆」規定裁罰。

    旁邊擠滿一票民眾圍觀。（擷自「社會事新聞影音」）

    旁邊擠滿一票民眾圍觀。（擷自「社會事新聞影音」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播