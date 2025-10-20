為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    害汐止8旬婦慘死街頭 肇事逃逸男躲1天落網

    2025/10/20 14:13 記者吳昇儒／新北報導
    警方持搜索票逮捕肇事逃逸的賓姓男子。（記者吳昇儒翻攝）

    81歲林姓老婦人前天清晨5時許，步行經過新北市汐止區中興與福德一路口時，慘遭賓姓男子駕車撞擊。賓男撞到人後，竟肇事逃逸，留下重傷的林婦。警方到場時，林婦已失去呼吸心跳，經搶救仍不治身亡。警昨晚在賓男藏匿處逮人，警詢後，依肇事逃逸、過失致死等罪，將他移送士林地檢署偵辦。

    警方調查，從事買賣二手車的賓姓男子案發當時駕駛老闆的車輛，行經案發路段，因未注意穿越馬路的林婦，直接撞擊，導致林婦重傷倒地。

    賓男心虛之下，選擇逃離現場，並未通報110、119救援，導致婦人被發現時已無生命徵象，經送醫搶救後，也未能保住一命。

    警方隨即成立專案小組，並調閱周邊監視器，以車追人，連繫車主後，方知當時是36歲的賓男借車駕駛，且發現肇事者將車開到鄉長路後，另找張姓友人前往接應，躲藏在基隆地區。

    專案小組勾稽比對，分析出肇事者逃逸方向及蹤跡，隨即向士林地檢署聲請拘票、動員警力查緝，昨日晚間前往基隆，將賓男逮捕到案。

    警詢後，依涉嫌肇事逃逸、過失致死等罪嫌，將撞死林婦的賓男移送士林地檢署偵辦；另協助賓男藏匿的49歲張姓友人，也因涉犯藏匿人犯罪，依法送辦。

    警方調閱監視器，鎖定肇事者行蹤。（記者吳昇儒翻攝）

