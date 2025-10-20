夫捐精給弟媳生女 人妻崩潰網路連PO文辱罵無恥揚言殺姪女

先生捐精給小嬸生女，南投縣6旬婦人得知後大崩潰，在各臉書社團公布小叔一家人個資，揚言殺了姪女，該婦人被南投地院以兩罪名判刑。（記者陳鳳麗攝）

南投縣一名人夫27年前捐精給弟媳人工受孕生女，妻子得知大崩潰，去年到今年分別在多個地方臉書社團PO出16篇文，公布小叔夫妻和小孩的個資，揚言殺掉姪女，並大罵小嬸偷情，小叔一家人無恥，小叔小嬸忍無可忍提告，南投地院以非法利用個資罪、恐嚇罪名各判刑4月和拘役40日。

60歲的吳姓婦人是在去年得知丈夫27年前捐精給小嬸，以人工受孕方式生下女兒，吳婦大崩潰下，累積怒氣和怨氣全發洩出來，去年6月和今年3月分別在南投縣多個地方臉書社團，及小嬸上班縣市的地方臉書社團，有用自己帳號或假藉自己先生之外發文，不只公布小叔小和姪女個資，並大罵小叔一家人無恥、不要臉，罵小嬸婊子、破麻，還說要去台北把姪女殺掉，小叔小嬸忍了多月，最後決定提告加重誹謗、公然侮辱、違反個資法。

請繼續往下閱讀...

吳婦歇斯底里連續在臉書社團公布小叔一家人個資，辱罵其一家人並揚言殺掉姪女，被提告後雖坦承貼文都是她寫的，但不願向對小叔一家人道歉，也不肯和解賠償，南投地院法官以非務機關非法利用個人資料罪名判刑4月，另以恐嚇危害安全罪名判拘役40日，兩罪若易科罰金，折合新台幣16萬元。

