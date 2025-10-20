高市2少年爽吃鐵板燒 惡作劇以千元玩具鈔結帳竟稱賺到了

警方查扣吳姓少年玩具鈔，比對真鈔提醒民眾留意。（民眾提供）

高雄市2名未成年少年到鳳山區一間鐵板燒店，爽吃鐵板燒花了450元後，竟以千元玩具鈔結帳離去，店家火大PO網今報案，警方循線將吳姓中輟生查緝到案，待陳姓少年下課後再帶回偵辦，全案朝向詐欺罪嫌偵辦。

警方調查，嫌疑人吳姓中輟生與陳姓少年均16歲是朋友，2人前晚到鳳山區一間鐵板燒店，爽吃鐵板燒花了450元後，吳姓少年竟以千元玩具鈔及50元硬幣支付，店家因人潮多未留意，還找錢600元給吳姓少年。

請繼續往下閱讀...

店家當晚結帳才發現收到玩具鈔，清查店內監視器畫面，發現2人形跡可疑，昨天網路PO文，提醒店家要小心，直到今天上午11時，持玩具鈔到文山所報案。

警方調閱監視器畫面以車追人，剛已將吳姓少年查緝到案，目前正製作筆錄，據了解，吳姓少年坦承犯行不諱，供稱他們抱著惡作劇心態，才會持玩具鈔結帳，若店家發現就說抱歉，改拿真鈔付款，店家若沒發現，那他就是賺到了。

警方也鎖定陳姓少年涉案，他目前在校上課中，將待陳姓少年下課後，再帶回警局偵辦，全案朝向詐欺罪嫌偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法