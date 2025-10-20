台中出租套房突竄濃煙 「姐弟戀」情侶疑殉情

「姐弟戀」情侶被送醫急救，所幸均無生命危險。（資料照）

台中市北區一對同居中「姐弟戀」情侶，昨（19）晚被發現倒臥在出租套房內，屋內瀰漫濃煙，警消破門搶救後，兩人雖一度陷入昏迷，所幸經送醫搶救後皆撿回一命，目前均無生命危險，經查，兩人近期因感情與工作不順，疑因此萌生殉情念頭，詳細原因仍待釐清。

事件發生在昨晚9點多，轄區第二分局接獲報案指稱，崇德路上某棟大樓內有房間不斷冒出濃煙，員警到場發現房內不斷冒煙，也住該大樓的房東持備用鑰匙也打不開門，情況相當危急，消防局獲報後立即派出大誠及文昌分隊共2車5人趕抵現場破門。

請繼續往下閱讀...

警消人員進入屋內後，見屋內瀰漫著煙霧，一名女子倒在床邊、男子倒在地板，隨即展開急救並加派救護車支援，發現55歲女子尚有意識，但出現呼吸困難、肢體無力情況，44歲男子則意識不清陷入昏迷，兩人被緊急送往中國醫藥大學附設醫院。

所幸兩人經救治後，均無生命危險，經查，二人是同居情侶關係，也是所謂的姐弟戀，近日因工作及感情不順利，疑因此想不開萌生殉情念頭，目前兩人仍在醫院接受治療，詳細案情將進一步釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

