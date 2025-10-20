「小雲電視盒」狂賣8000台！收看盜版影視侵權11億 販售鏈曝光起訴

警方執行搜索行動。（警方提供）

桃園市張姓男子自2020年起從中國進口「小雲電視盒」，再指導買家下載非法軟體收看未授權影視節目，期間狂賣超過8000台，不法獲利達2400萬元，侵權市值更高達11億元，經警方多波收網行動，終於瓦解整個犯罪集團，檢方近日也依違反《著作權法》偵結起訴張男等12人。

這起案件起於刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊網路情蒐行動，發現40歲張男在桃園市某大樓內設立公司，實際上卻是進口與販售電視盒的據點，這款名為「小雲電視盒或稱小雲機上盒（SVI CLOUD）」的產品，搭配專屬APP「YOGURTTV」即可免費觀看大量第四台直播節目、電影及戲劇等未經授權盜版內容。

全案由中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會受任提出告訴後，由桃園地檢署指揮偵辦，警方深入追查發現，該集團主打該電視盒性能強大及使用方便，甚至設立臉書社團刊登提供教學貼文，指導用戶如何下載、安裝非法APP等情事，每台機上盒成本約2000元，卻以5000元高價販售，利潤驚人，警方三度發動搜索，一舉查獲張男等12人到案，查扣電腦主機、出貨單據與非法機上盒455台等證物，並掌握完整銷售紀錄，初步估算侵權市值高達11億元。

警方另針對該機上盒專屬APP「YOGURTTV」分析，掌握該機上盒連線登入網域，向法院聲請強制執行該網域停止解析，並對該軟體持續監控，以確實阻斷違法侵權，全案近日也由桃園地檢署偵結起訴。

警方查扣機上盒等證物。（警方提供）

非法機上盒集團犯罪示意圖。（警方提供）

