女模愛犬突遭比特犬攻擊 熱心路人協助脫困

新竹縣竹北市模特兒「栗子」昨天趁涼爽天氣牽繩帶著愛犬出門散步，竟突遭比特犬攻擊，幸遇兩名熱心男士協助將狗分開脫困。（翻攝自Threads @davidyuyuyu帳號授權提供）

新竹縣竹北市模特兒「栗子」昨（19）日上午牽著阿拉斯加犬「悶悶」外出散步時，突遭1隻未牽繩、沒戴嘴套的比特犬攻擊，幸遇熱心路人上前協助才脫困，但愛犬已被撕咬約10公分長的傷口，緊急送醫進行手術；事後飼主雙方溝通未達共識，將交由動保單位介入或提告。此事引發社會關注，受害飼主籲相關單位重視。

熱心路人將一段行車紀錄器影片分享到Threads上，栗子也在Threads發文分享當天過程，希望各界重視比特犬的安全觀念。栗子表示，昨一早趁涼爽天氣開心帶著愛犬出門散步，突遇1隻虎斑色、沒牽繩的比特犬，「我都還來不及反應，牠已經咬上我的狗」。她緊張地一直大喊著誰家的狗，後來在兩位熱心男士的幫忙下才成功讓狗離開。

栗子說，後來鄰居打電話給飼主，飼主才姍姍來遲。警方獲報到場處理，動保所昨則沒上班。當下緊急送醫，院方檢查發現約有10公分傷口需要清創縫合。「當下那個心疼真的不是用文字可以形容！」

栗子抱怨，「牠長這麼大，我把牠看的比我自己還要重要」，卻因為比特犬飼主，「我的孩子要這樣無端受罪。」事後，她告知對方飼主醫療費的部分，對方「一直在說我們找了什麼醫院，為什麼費用這麼高？」講了大概10幾分鐘，實在無法溝通，就決定等動保介入後看情況處理，「大不了就是提民事」。

栗子表示，那隻比特犬就像一顆不定時炸彈，不知道什麼時候還會再跑出來，「鄰居說牠咬過人也咬過狗，這種飼主究竟為何到現在還沒受到應有的懲罰，牠的狗還是這樣到處亂咬？」

這起事件引社群關注，有網友留言，「狗狗不懂，難道飼主也不懂嗎，不牽繩又放養，真的太可惡了」、「比特犬不是規定一定要用牽繩跟戴嘴套嗎，飼主不會養就不要養，可以去跟動保處檢舉了」。

也有網友分享表示，「掐脖子讓犬隻『因缺氧而鬆口轉而謀求正常呼吸』是目前最有效的方式，因為任何生物都一樣，出力就是會耗氧，缺氧的情況下不可能再有效出力。比特犬是痛覺降敏的物種，一般狗感受到的100%痛，比特犬可能只會感受到40-50%，這是因為腎上腺素分泌異常活躍導致。」

新竹縣竹北市模特兒「栗子」昨天趁涼爽天氣牽繩帶著愛犬出門散步，竟突遭比特犬攻擊，幸遇兩名熱心男士協助將狗分開脫困。（翻攝自Threads @davidyuyuyu帳號 授權提供）

