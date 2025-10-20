屏東婦人網路交友投資遭詐百萬 警方逮捕車手

警方在海豐路逮捕詐騙車手。（屏東警分局提供）

詐騙型態不斷改變，警方深入基層宣導，但仍然不斷的發生，屏東一名翁姓女子透過網路交友進行投資，被騙了100多萬元後報案，屏東警方順利在海豐路將黃姓車手逮捕，另外，里港也發生詐騙集團假冒檢調人員查案詐騙1200萬元，警方呼籲民眾一定要多加小心注意。

屏東縣警察局屏東分局海豐派出所日前接獲民眾報案，稱其遭遇詐騙集團圈套，損失金額高達100多萬元，60歲翁姓被害女子痛心不已，指稱日前透過網路交友進行投資，沒想到投資新台幣100多萬元後卻遲遲無法領出現金，因此心生警覺，當對方說要再投入90萬元才能領出現金時，翁女終於確認自己遭詐而報案，於是配合警方順利逮捕黃姓車手（男、約45歲），並查獲1萬8千餘元、工作證及印章等工具。

另外，里港警方也發生一件假冒檢察官、調查人員詐騙案，騙走被害人1200萬元，警方提醒民眾，只要網友有要求配合匯款或者投資時千萬不要相信，有問題可以打165或就近向派出所求證。

警方起出車手詐騙所得及假證件。（屏東警分局提供）

