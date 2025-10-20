為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東婦人網路交友投資遭詐百萬 警方逮捕車手

    2025/10/20 12:52 記者葉永騫／屏東報導
    警方在海豐路逮捕詐騙車手。（屏東警分局提供）

    警方在海豐路逮捕詐騙車手。（屏東警分局提供）

    詐騙型態不斷改變，警方深入基層宣導，但仍然不斷的發生，屏東一名翁姓女子透過網路交友進行投資，被騙了100多萬元後報案，屏東警方順利在海豐路將黃姓車手逮捕，另外，里港也發生詐騙集團假冒檢調人員查案詐騙1200萬元，警方呼籲民眾一定要多加小心注意。

    屏東縣警察局屏東分局海豐派出所日前接獲民眾報案，稱其遭遇詐騙集團圈套，損失金額高達100多萬元，60歲翁姓被害女子痛心不已，指稱日前透過網路交友進行投資，沒想到投資新台幣100多萬元後卻遲遲無法領出現金，因此心生警覺，當對方說要再投入90萬元才能領出現金時，翁女終於確認自己遭詐而報案，於是配合警方順利逮捕黃姓車手（男、約45歲），並查獲1萬8千餘元、工作證及印章等工具。

    另外，里港警方也發生一件假冒檢察官、調查人員詐騙案，騙走被害人1200萬元，警方提醒民眾，只要網友有要求配合匯款或者投資時千萬不要相信，有問題可以打165或就近向派出所求證。

    警方起出車手詐騙所得及假證件。（屏東警分局提供）

    警方起出車手詐騙所得及假證件。（屏東警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播