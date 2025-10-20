為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    婦人存款778元卻欠銀行82萬 法院審酌「這3情況」裁定免責

    2025/10/20 12:46 記者劉詠韻／台北報導
    北院表示，依消費者債務清理條例規定，債務人在清算程序終止或結束後，原則上應免除未清償債務，除非符合條例第133條及第134條所列不予免責之情形。（記者劉詠韻攝）

    北院表示，依消費者債務清理條例規定，債務人在清算程序終止或結束後，原則上應免除未清償債務，除非符合條例第133條及第134條所列不予免責之情形。（記者劉詠韻攝）

    蔡姓女子積欠各銀行及其他無擔保債務總額約82萬元，台北地方法院審理認為，債務人在清算程序終止或結束後，原則上可免除未清償債務，而蔡女並無奢侈消費、隱匿財產或其他不利債權人行為，且裁定清算程序開始後收入扣除必要生活費後已無剩餘，因此符合免責條件。

    判決記載，蔡女因無法清償債務，於2023年8月向北院聲請清算，法院於去年3月間裁定開始清算程序，並指定司法事務官進行清算。然而，蔡女名下僅有存款及股票共計778元，分配無實益，因此於今年4月裁定清算程序終止。

    北院表示，依消費者債務清理條例規定，債務人在清算程序終止或結束後，原則上應免除未清償債務，除非符合條例第133條及第134條所列不予免責之情形。經查，蔡女於裁定清算程序開始後至今的收入總計約7萬9305元，扣除必要生活費17萬元後已無餘額，且無奢侈消費、隱匿財產或其他不利債權人的行為，亦未發生條例所列不免責事由。

    此外，債權人雖提出異議，但未能提出足夠證據證明債務人有隱匿財產或其他違法行為。法院審酌各項事證後，認定債務人符合免責條件，裁定其應予免責。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播