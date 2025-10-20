婦人存款778元卻欠銀行82萬 法院審酌「這3情況」裁定免責

北院表示，依消費者債務清理條例規定，債務人在清算程序終止或結束後，原則上應免除未清償債務，除非符合條例第133條及第134條所列不予免責之情形。（記者劉詠韻攝）

蔡姓女子積欠各銀行及其他無擔保債務總額約82萬元，台北地方法院審理認為，債務人在清算程序終止或結束後，原則上可免除未清償債務，而蔡女並無奢侈消費、隱匿財產或其他不利債權人行為，且裁定清算程序開始後收入扣除必要生活費後已無剩餘，因此符合免責條件。

判決記載，蔡女因無法清償債務，於2023年8月向北院聲請清算，法院於去年3月間裁定開始清算程序，並指定司法事務官進行清算。然而，蔡女名下僅有存款及股票共計778元，分配無實益，因此於今年4月裁定清算程序終止。

經查，蔡女於裁定清算程序開始後至今的收入總計約7萬9305元，扣除必要生活費17萬元後已無餘額，且無奢侈消費、隱匿財產或其他不利債權人的行為，亦未發生條例所列不免責事由。

此外，債權人雖提出異議，但未能提出足夠證據證明債務人有隱匿財產或其他違法行為。法院審酌各項事證後，認定債務人符合免責條件，裁定其應予免責。

