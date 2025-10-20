澎縣消防局小隊長晉陞授階 陳光復主持

澎湖縣長陳光復主持澎湖縣政府消防局小隊長晉陞。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府消防局今（20）日舉行小隊長晉陞授階典禮，由縣長陳光復主持，為鄭光志、邱柏鈞、蔡吉人3位晉陞小隊長授階，消防局長許文光及同仁皆到場觀禮。

陳光復向3位陞任小隊長同仁表達誠摯祝賀，他表示，小隊長是消防體系中承上啟下的重要幹部，此次晉陞不僅是對他們過去努力與表現的肯定，更象徵著肩負起更大責任與挑戰的開始。他也勉勵3人未來在新職務上，持續精進專業、發揮領導力、以身作則，帶領團隊為澎湖帶來更安定的力量。

陳光復特別感謝全體消防人員長年無怨無悔的付出，無論是日常的火災搶救、緊急醫療救護，或是重大活動期間的安全戒護，以及颱風期間24小時進駐災害應變中心的辛勞，都是為守護民眾生命財產安全。面對極端氣候帶來的複合式災害挑戰，澎湖縣政府持續透過災防演練、防災士的推動等，強化公私部門的救援能量與整體城市韌性。他強調，救災工作不只是政府的責任，而應是全民共同參與、齊心守護家園的行動。

晉陞人員包括救災救護指揮中心隊員鄭光志，晉陞救災救護指揮中心小隊長職務（授予一線四星）；第二救災救護大隊湖西分隊隊員邱柏鈞晉陞第一救災救護大隊望安分隊小隊長職務（授予一線四星）；救災救護指揮中心隊員蔡吉人晉陞第一救災救護大隊花嶼分隊小隊長職務（授予一線四星）。

澎湖縣長陳光復，為晉陞人員授階。（澎湖縣政府提供）

