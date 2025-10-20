為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新莊箱屍案逆轉！ 死者老翁之子涉案收押 改限制住居獲釋

    2025/10/20 12:17 記者王定傳／台北報導
    新北市警新莊警分局調閱監視器發現陳姓死者兒子疑似棄屍。（資料照）

    今年7月28日深夜11時，新北市新莊區發現一個紅色行李箱，裡面竟裝有屍體，經警方追查，29歲陳姓男子涉有重嫌將他逮捕，檢方訊後依殺害直系血親尊親屬等罪嫌，向新北地院聲請羈押禁見獲准，但今年9月初，法醫解剖報告出爐，死者體內未驗出毒物和藥物反應，檢警也查無他殺或受虐跡證，檢察官懷疑死者可能是自然死亡或意外猝死，因此向法院聲請具保停押，因陳嫌無法拿出保金，新北地院9月10日裁定限制住居，陳早已獲釋，但他涉遺棄屍體部分仍在偵辦中。

    今年7月28日，新北市新莊新泰路381巷底發現一只紅色行李箱且傳出惡臭，警方獲報趕抵一打開赫見是具無名男屍，且身體、頭部因泡水腫脹腐爛。

    警方為了偵辦此案，查訪上百名居民，並出動10名員警過濾監視器，回溯長達22天的畫面，掌握7月6日深夜11時許，陳嫌拖著行李箱外出棄屍，於7月31日深夜收網逮人；不過，因陳嫌拒不配合，警方緊急比對後，確認無名屍為陳嫌失聯3週以上的70歲父親，懷疑陳男涉拭父或遺棄屍體。

    檢方接手後於8月1日依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌聲押禁見陳嫌獲准，但9月初，法醫解剖報告出爐，死者體內未驗出毒物和藥物反應，檢警也查無他殺或受虐跡證，檢方認為可能是自然死亡或意外猝死，向法院聲請具保停押，因陳嫌無法拿出保金，法院因此裁定陳嫌限制住居。

