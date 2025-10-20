臭青母闖入民宅廚房！被逮出後釋放氣味令警民直呼真的臭

台東關山分局警員協助民宅捕獲臭青母。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警察局關山分局關山聯合所員警昨（19）日傍晚接獲一起「緊急但特別」的求助電話，有民眾報稱「家中廚房驚現蛇影」，情急之下撥打關山聯合所電話請員警協助。員警獲報後立即趕赴現場，成功將入侵的「臭青母」安全捕獲並野放，臭青母被逮出後釋放強烈氣味，令在場警民直呼，真的是「臭」青母。

昨天傍晚，關山聯合所警員凃博禹、羅薇薇、陳奕樺及李雅筑等人接獲報案，稱有民眾在自家廚房內發現一條蛇蜿蜒竄動，嚇得不敢靠近。員警隨即返所攜帶「捕蛇夾」及防護裝備趕赴現場救援。消息傳出後，熱心的關山警友站站長王安士也主動前往協助。抵達現場後，員警與王站長小心翼翼地在廚房內搜尋蛇蹤，只見櫥櫃旁有蛇影閃動。眾人隨即分工合作，利用工具展開「包抄行動」。

不一會兒，這條體型約一公尺長、通體碧綠的「臭青母」終於被成功夾出。當蛇被帶到屋外廣場時，立刻釋放出一股強烈的臭味，讓在場人員直呼「名副其實的臭青母！」所幸過程中無人受傷。員警隨後以塑膠袋妥善包裝並安置該蛇，載往鎮外紅石地區的野外進行野放，讓牠重返自然棲地。

警員凃博禹笑說：「希望牠經過這次震撼教育後，知道不要再亂跑進人家廚房！」此次事件雖然虛驚一場，但在警察與警友的協力下圓滿落幕。

關山警察分局表示，捕蛇、捉蜂等業務雖非警政機關職責範圍，但基於「民眾安全第一」的精神，只要在不危及員警安全的情況下，警察仍會盡力協助。另也提醒民眾，若家中或住家周邊發現蛇類、虎頭蜂等危險動物，請撥打「1999」縣民服務專線通報。通報後，由農業處委外專業廠商執行，服務時段（每日上午8時至晚上10時，含假日）內，於約定的時間內（捕蜂1小時、捉蛇40分鐘）趕往現場處理。若不幸遭蜂蛇螫咬，請立即撥打「119」尋求救護。

