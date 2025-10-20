囂張詐騙集團 竟約被害人在警局門口旁面交

囂張詐騙集團竟約被害人在警局門口旁面交，警方循線逮捕。（警方提供）

新竹市警局第二分局近期破獲一起假投資詐騙案，警方接獲民眾報案，指稱遭詐團以投資為名誘騙，已多次面交現金，累計損失逾百萬元。警方獲報後立即成立專案小組，掌握詐團竟大膽約在警局門口旁空地與被害人面交。專案人員隨即部署埋伏，當場逮捕2名詐欺車手，並查扣疑似其他被害人交付之現金。

此外昨日上午新竹市經國路上1名駕駛於車道睡覺，為確保用路人安全，警方上前了解，不料該男子見警方靠近，即駕車逃離現場。警方鎖定車輛去向，在東大路二段巷內發現該車，員警再次上前盤查，要求駕駛熄火下車，該男子拒絕配合，惡意衝撞員警，駕車逃逸，且為躲避追緝，棄置車輛，改搭白牌車。警方鍥而不捨，鎖定該男子藏匿地點，動員優勢警力前往查緝，順利將詐欺、妨害公務通緝劉姓嫌疑人緝捕歸案。

根據「165打詐儀錶板」公布上月竹市詐騙現況統計顯示，全市受理詐欺案件365件，財損金額2億1401萬餘元，受理件數約占全國總量2.48%，財損金額占2.84%。相較7月份470件、8月份395件，9月份已下降至365件。

警察局指出，今年1至9月共查獲詐欺集團50餘件、逮捕逾286人次，查扣現金、汽車、土地、房屋及虛擬貨幣等不法所得總計約3千萬元，並成功攔阻詐騙金流逾1億5千萬元，合計為市民守住超過1億8千萬元財產。

警察局指出，9月份最常見的詐騙手法依序為「網路購物詐騙」、「假投資」及「釣魚簡訊（惡意連結）」等三類，網路購物詐騙手法持續翻新，尤其近期各大電商週年慶開跑，詐騙集團常於 Threads、臉書、IG 等社群平台，以「免費贈物」、「免運費」、「抽獎」或「限時優惠」等話術吸引用戶點擊假連結下單，再透過假客服引導匯款上當。只要出現「網銀認證」或「點擊不明連結」等指示，幾乎都是詐騙陷阱，民眾務必提高警覺，切勿輕信操作。

此外，警方也提醒市民留意詐騙集團假借政府「普發現金1萬元」政策名義行騙。詐團常透過釣魚簡訊或惡意連結，引導民眾登入偽冒中央存保公司網站，輸入信用卡號、銀行帳號及個資進行詐騙；甚至假冒檢警，謊稱「有人冒用您的證件領取普發金」，再轉接假單位要求報案或加入LINE進行所謂「線上筆錄」。警方強調，政府機關絕不會要求民眾透過簡訊或網站提供個資、帳號或密碼，呼籲民眾提高警覺，防範詐騙陷阱，若接獲疑似詐騙訊息，應立即通報警方，或利用「165全民防騙網」、「網路詐騙通報查詢APP」通報。

