為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化男跳水救妻雙雙溺水 一度命危送醫搶救

    2025/10/20 11:47 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市今天（20日）早上9時許驚傳一起溺水意外，婦人不明原因跌落洋仔厝溪排水，丈夫馬上跳下搶救愛妻，兩人都雙雙溺水，消防人員到場救援，夫妻兩人被救上岸已無心跳呼吸，目前送往彰基搶救，丈夫有恢復心跳血壓，婦人有恢復意識，仍在持續觀察。

    依據彰化縣消防局通報，這起溺水意外發生今天上午9時許，地點是彰化市環河街旁的洋仔厝溪排水，婦人不慎落水，丈夫立即躍入水中試圖拯救愛妻，兩人都溺水，消防員於9時43分救起2人時，都已無生命跡象，急救後恢復心跳與血壓等生命跡象，送至彰化基督教醫院急救中。

    救起的妻子有意識但生命徵象仍不穩定，目前仍在觀察中，丈夫則是恢復心跳血壓，送往加護病房治療中，妻子落水原因仍有待調查。

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播