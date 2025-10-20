彰化男跳水救妻雙雙溺水 一度命危送醫搶救

彰化市驚傳夫救妻雙雙溺水意外，消防員緊急出動救援。（民眾提供）

彰化市今天（20日）早上9時許驚傳一起溺水意外，婦人不明原因跌落洋仔厝溪排水，丈夫馬上跳下搶救愛妻，兩人都雙雙溺水，消防人員到場救援，夫妻兩人被救上岸已無心跳呼吸，目前送往彰基搶救，丈夫有恢復心跳血壓，婦人有恢復意識，仍在持續觀察。

依據彰化縣消防局通報，這起溺水意外發生今天上午9時許，地點是彰化市環河街旁的洋仔厝溪排水，婦人不慎落水，丈夫立即躍入水中試圖拯救愛妻，兩人都溺水，消防員於9時43分救起2人時，都已無生命跡象，急救後恢復心跳與血壓等生命跡象，送至彰化基督教醫院急救中。

救起的妻子有意識但生命徵象仍不穩定，目前仍在觀察中，丈夫則是恢復心跳血壓，送往加護病房治療中，妻子落水原因仍有待調查。

