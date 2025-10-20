涉洩漏165反詐平台資訊 新莊前警員、里長均判刑

新北地院。（資料照）

新北市警新莊分局前警員王晟育（已退休），涉將165反詐騙系統平台內被害人姓名、報案資訊等傳給新莊裕民里前里長曾榆期，從事詐騙的曾榆期之子曾家偉獲知後隨即回報其所屬詐團成員知悉，不僅如此，王另幫曾榆期、曾家偉或里民查詢10多位民眾個資，甚至幫一名廖姓里民的女友查詢互助會欠款對象個資，助廖男女友取得對方地址提出民事訴訟，新北地院審理後依偽造文書4罪判處王晟育1年8月徒刑，緩刑4年，並向公庫35萬元及提供100小時義務勞務。

同案被告，曾榆期共同犯公務員登載不實事項於執掌準公文書2罪，判刑1年3月，緩刑3年，並向公庫20萬元；可上訴。

檢方調查，王晟育於2011至2024年間，先後於丹鳳及新樹派出所任職，任職於丹鳳所期間，裕民里為其警勤區，因此與曾榆期熟識；至於曾家偉因涉嫌加入詐團，為了及時掌握所用於詐欺犯行的人頭帳戶有無列為警示，或被害人通報資料等165反詐騙系統平台顯示消息，以作為所屬詐團向人頭帳戶的使用人，索取人頭帳戶遭報案後未能持續使用的賠償金，遂透過曾榆期引介認識王晟育。

檢方調查，王涉嫌依曾家偉或由曾榆期轉達曾家偉要求，將165反詐騙系統平台內的被害人姓名、身分證字號、報案資訊、受害金額、匯款帳戶等，洩漏給曾榆期，曾再轉傳給其子，輾轉流入詐團手中；不僅如此，王還幫曾榆期、曾家偉或其他里民查詢10多位民眾個資。

此外，王另涉嫌幫一名廖姓里民的女友查詢互助會欠款對象的地址，甚至還偷查曾榆期選里長的競爭對手個資（上述兩部分與曾榆期無關）。

法官判定王男所為觸犯刑法洩密、公務員登載不實準公文書罪，及違反「個資法」公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，以較重的公務員登載不實事項於執掌準公文書罪論處；法官並斥責2人所為讓人民對公權力的信任產生不良影響，但念及2人犯後始終坦認犯行，有悔意，曾未因此未獲有不法利益，分別判處上述徒刑，並宣告緩刑。

