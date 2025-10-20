「台版柬埔寨」詐4億虐死3人 主嫌「藍道」杜承哲無期徒刑定讞

「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐致死3人，最高法院維持原判，首腦「藍道」杜承哲（中）等3人無期徒刑、王昱傑26年確定。（資料照）

「台版柬埔寨」求職詐騙案拘禁61人、3人遭凌虐致死，詐騙金額近4億元，震驚全台。士林地方法院一審依組織犯罪、私行拘禁致死等罪，重判主嫌「藍道」杜承哲及成員薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人無期徒刑；二審改判王昱傑26年，其餘3人仍為無期徒刑。檢方認為原判太輕再上訴，最高法院今予以駁回，全案定讞。

全案起於2022年，綽號「藍道」的杜承哲招募傅榆藺、陳樺韋等人組成詐騙車手集團，以高薪徵才為名，誘使民眾提供帳戶協助詐騙，若拒絕或反抗，便遭拘禁、凌虐。檢方調查，共有267人受害，61人被非法拘禁，其中3人被虐致死，詐騙金額高達3億9342萬元，因此被外界稱為「台版柬埔寨案」。

案發後，杜承哲一度逃匿，檢警先查獲傅榆蘭、陳樺韋等29人起訴判刑，之後再將杜承哲、薛隆廷、洪俊杰及王昱傑等4人緝捕到案。士林地院審理認定，杜承哲發起並指揮犯罪組織，涉犯私行拘禁致死、非法使人施用三級毒品、詐欺取財等共329罪；薛隆廷、洪俊杰、王昱傑各涉327罪，均依罪合併處斷判無期徒刑。

士林地檢署與4人均不服上訴。高等法院審理時，杜承哲辯稱並無拘禁或致死故意，對一審重刑不服，並提出與被害人家屬和解意願，但部分家屬拒絕，僅與一名被害人家屬達成部分和解。高院審酌後，仍認為4人罪責重大、手段殘酷，維持杜承哲、薛隆廷、洪俊杰無期徒刑，王昱傑因角色較輕、配合調查，改判26年。

最高法院審理後，認為二審判決認事用法並無違誤，駁回檢方與4名被告的上訴，全案確定。此外，首波遭起訴的傅榆蘭、陳樺韋及其他幹部等29人中，傅、陳2人無期徒刑已於先前確定，另有10餘名成員刑期定讞。

