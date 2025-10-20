聽信愛情詐騙話術 台女攜大麻入境桃機遭查獲

林女今年七月間自泰國曼谷入境桃園國際機場，被查獲12公斤第二級毒品大麻，市值初估逾新臺幣2千萬元。（航警局提供）

台灣籍林姓女子今年七月間自泰國曼谷入境桃園國際機場時，被關務署臺北關與航警局安檢大隊在其託運行李內查獲近12公斤第二級毒品大麻，市值初估逾新臺幣2千萬元,全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦，並於近日起訴。

關務署臺北關與航警局安全檢查大隊於114年7月間，在桃園國國際機場第二航廈執行自泰國曼谷入境航班之託運行李X光儀檢查勤務時，發現本國籍林姓女子的託運行李有異。經攔查開箱，發現行李箱內裝有多包整齊密封的大麻，總重量高達11.89公斤，市值初估逾新臺幣2千萬元。

航警局刑警大隊偵二隊隊長陳博全表示，今年48歲的林女長期失業，疑似遭網路愛情詐騙。她向警方供稱，今年5、6月間在網路上認識一名男子，對方日夜傳訊、對她噓寒問暖，單身已久的她心動不已進而交往，雙方也以老公、老婆相稱。

老公自稱經營跨國生意非常忙碌，為了與她相聚還招待林女前往大陸四川、泰國曼谷等地旅遊，並提供免費住宿及機票，但旅遊期間老公忙到無法現身，希望林女幫忙將「禮品」帶回台灣送給客戶。林女被查獲後仍堅稱行李內被查獲的大麻都是要幫老公送給客戶的高級伴手禮，直到警方出示毒品，才知道帶回台灣的「禮品」竟是大麻，林女也因被騙而難過不已。

航警局表示，大麻為我國列管第二級毒品，濫用恐致精神恍礙、認知障礙及記憶力衰退等後遺症；長期使用更可能導致憂鬱、焦慮、幻覺等精神疾病，社會危害甚鉅，國人勿因好奇而接觸毒品。

