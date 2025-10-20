柬埔寨詐團首腦陳志曾多次來台 張榮興：已聯繫美方、報北檢偵辦

警政署長張榮興今天在立法院表示，陳志大概是在2022年前出入台灣，並表示，已透過FBI主動聯繫，並報請北檢指揮偵辦中。（記者李文馨攝）

美國司法部與財政部日前起訴在柬埔寨各地進行投資詐騙的太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，美方已查扣價值約150億美元的比特幣，並與各國合作追緝目前仍在逃亡的陳志。警政署長張榮興今天在立法院表示，陳志大概是在2022年前出入台灣，並表示，已透過FBI主動聯繫，並報請北檢指揮偵辦中。

美國司法部起訴書指出，紐約布魯克林聯邦法院指控37歲、又名「文森」（Vincent）的陳志，涉嫌透過太子控股集團在柬埔寨設立詐騙園區，並直接參與管理。太子集團在30多國經營數十家企業，表面從事房地產開發，實際則在柬埔寨設有至少10座詐騙園區，園區如同強迫勞動營，透過社群媒體與網路訊息聯繫受害者，建立關係後以高報酬投資為餌進行詐財。

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委黃捷質詢表示，近期美英聯合起訴柬埔寨太子集團首腦的陳志，令她最驚訝的是，陳志至今出入台灣10次之多，包括他登記在台灣的9間公司、3位台灣人也都在制裁名單中，台灣有無收集到相關國際情資。

張榮興回應，從初步資料顯示，陳志出入台灣大概是在2022年以前，之後就沒有發現到台灣，此案是由美國司法部、財政部單方面發起起訴跟制裁的作為，發動作為前，並未要求台方提供相關資料，但警政署透過FBI主動聯繫，並報請北檢檢察官指揮偵辦當中。

對於相關人物出入境台灣，有無辦法在第一時間偵獲？張榮興說，應該沒有問題，若對象是讓警政署事先掌握，其出入境及入境後從事疑似非法活動，警政署有能力監控跟處理。

國民黨立委徐欣瑩也詢問，陳志在台灣的資產有9間公司、11間豪宅，警政署會如何處置這些豪宅。張榮興說，該案已經報請地檢署指揮偵辦當中，未來若涉嫌犯罪當然會進行查扣，警政署會與美方聯繫整個犯罪事證連結。

徐欣瑩說，希望把相關不法所得，若是對台灣人詐騙的不法所得，要還給被詐騙的人，是否可以朝此方向來做。張榮興說，這個可以，警政署朝最嚴厲的手段做處理。

