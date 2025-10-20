為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    白河警山區道路路檢 週休連2日查獲違規36件

    2025/10/20 11:27 記者王涵平／台南報導
    白河、東山山區道路周休假日常見重機出遊，白河警連2日路檢，查獲各式違規不法共36件。（圖由警方提供）

    白河、東山山區道路週休假日常見重機出遊，白河警連2日路檢，查獲各式違規不法共36件，呼籲民眾若發現有改裝噪音車輛擾寧情形，可記錄車號、時間、地點等資訊並拍攝上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至環境部噪音車檢舉網站檢舉。

    白河警分局於18、19日偕同環保局及新營監理站，於咖啡公路175線、東山區174線路口實施「警、監、環」聯合稽查，針對各種違規改裝、惡性違規及噪音車輛進行取締，取締各式違規不法共36件，其中當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動4件、機車頭燈變更LED未登檢3件、機車車色變更不辦理行照異動登記1件、車輛設備改裝致規格不符8件、無照駕車8件、未戴安全帽1件。

    此外，環保局檢測改裝管機車4輛（其中2輛噪音超標，除依噪音管制法予以告發外，並要求限期改善）；另車輛加裝設備涉違反車檢規定，舉報監理站召回檢測5輛；蒐證噪音汽車舉報環保局召回檢測噪音2輛。

