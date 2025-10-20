陳時奮對高虹安誣告犯行求償958萬 高院今開庭審理

旅美教授「翁達瑞」不滿停職中的新竹市長高虹安誣告行為損害其名譽，求償958萬元，一審判陳敗訴，陳不服上訴，高等法院今下午傳喚兩造審理。（記者楊國文攝）

民、刑事不同調！旅美教授陳時奮3年多前以筆名「翁達瑞」PO文，指稱正參選新竹市長的高虹安博士論文涉抄襲，被高控告加重誹謗，陳獲不起訴處分後反控高誣告罪並求償958萬元，刑事一審判高涉誣告罪10月徒刑，不過北院法官以不能證明高有「捏造不實的事實而申告」判決陳敗訴、高免賠；陳上訴高院主張誣告罪為「既成犯」，高誣告行為已侵害陳的名譽，且高院刑事庭7月底判高6月徒刑，請求改判高侵權應賠償，高院定今下午再度傳喚陳、高兩造審理。

全案源於，陳時奮針對高虹安博士論文一事，在臉書以「翁達瑞」名義，發表2021年10月18日「師生合謀之學術不倫：李傑與高虹安的故事」文章、2022年7月22日「高虹安退出政壇吧！」文章，陳在相關內容指稱「高被論文教授李傑除名了」、高虹安博士文非原創」、「幾乎有3分之2內容抄襲高任職資策會時共同撰寫的期刋論文」等。高虹安提告陳涉加重誹謗，北檢偵查後將陳不起訴處分。

請繼續往下閱讀...

陳時奮主張，高虹安對他提告加重誹謗罪，已涉及誣告罪，使其名譽受損，亦使他受有刑事追訴處罰的危險，依民事侵權損害規定，請求高虹安賠償他偵查中委任律師所支出費用8萬元及非財產損害950萬元，共958萬元。另外，陳亦提告高涉嫌誣告罪。

民事求償案由北院民事法官獨任審理，認定不能證明高虹安有「捏造不實的事實而申告」及行為具有不法性，今年4月判陳時奮敗訴。陳不服，上訴高等法院。

高等法院8月29日首度開庭，高虹安、陳時奮均委由律師出庭。陳時奮的律師指稱，高虹安涉誣告陳時奮的行為明確，而誣告罪是「即成犯」，而且北院、高院刑事判決分別判高10月、6月徒刑，顯示北院民事庭的判決理由不備、違誤。

高虹安的律師主張，誣告構成要件是虛構事實，高虹安是針對陳時奮對她有誇大不實的評論，基於自衛才提告，並未就陳指她未適當引註部分提告，建請駁回陳的上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法